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烏軍反攻捷報！連續擊落俄4架攻擊型直升機　只花18分鐘

▲▼ 烏克蘭軍隊,烏軍。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭擊落4架俄羅斯攻擊型直升機。圖為烏克蘭軍隊。（示意圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭軍隊12日再傳捷報，在短短18分鐘內連續擊落俄羅斯4架攻擊型直升機，被視為是對俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭戰事的打擊。據信俄軍被擊落直升機正是蘇聯時代的KA-52直升機。

依據烏克蘭國防部與空軍的說法，這波反擊行動的地點位在烏克蘭南部，由烏軍防空飛彈部隊執行，「在10月12日早上8時40分到8時58分之間，空軍防空飛彈部隊摧毀至少4架敵軍攻擊直升機（很可能是Ka-52），這些直升機當時正提供佔領軍的地面部隊火力支援」。

烏克蘭武裝部隊總參謀部統計數據顯示，自今年2月底開戰以來，俄方已損失近240架直升機，還有失去6萬3380人員、2505輛坦克、5181輛作戰裝甲車、1507砲兵部隊以及355個多管發射火箭系統等。

在烏克蘭摧毀俄羅斯4架攻擊直升機之際，烏方同時宣稱已從俄羅斯手中奪回更多南部領土。過去這3天，俄羅斯不斷朝烏克蘭發射飛彈，襲擊烏克蘭各地能源設施，造成平民死亡。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）稱，這些攻擊是對克里米亞大橋爆炸事件的報復。俄羅斯聯邦安全局（FSB）表示，爆炸案是由烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）所策劃，已拘捕8名嫌疑人，其中5人為俄羅斯公民，有3人為烏克蘭和亞美尼亞公民。

▲▼ 烏克蘭軍隊,烏軍。（示意圖／達志影像／美聯社）

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