烏克蘭正妹貝娜「淨灘感謝台灣」　與同胞合力清除225公斤垃圾

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭至今已經將近8個月，台灣在第一時間表態支持烏克蘭，讓許多在台灣的烏克蘭人相當感動，其中一位在台灣頗有知名度的烏克蘭正妹貝娜（Natasha）就在YouTube上，記錄日前與其他的在台同胞們，一起去金山海灘淨灘，感謝台灣支持烏克蘭。

▲烏克蘭正妹貝娜參與淨灘活動，感謝台灣。（圖／翻攝自YouTube／Natalia 貝娜 Bessonova）



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貝娜在影片中表示，在10月8日當天，與許多烏克蘭朋友一起去海邊淨灘，為什麼會這麼做呢？因為很感謝台灣一直幫助烏克蘭人，但不知道怎麼感謝台灣，看到最近天氣不好，讓海邊出現了許多垃圾，所以大家決定一起幫台灣弄乾淨一點。

▲貝娜與其他在台同胞合力清除225公斤的垃圾。（圖／翻攝自YouTube／Natalia 貝娜 Bessonova）



在貝娜的影片中，發現在海邊清出最多的垃圾是寶特瓶，所有同胞們同心協力總共清除了225公斤的垃圾，並且也感謝Taiwan Stands With Ukraine（台灣烏克蘭陣線）發起了這次活動讓在台烏克蘭人參與。

▲貝娜在台灣從事服裝模特兒工作長達7年。（圖／翻攝自IG／貝娜）



貝娜是的職業是服裝模特兒，在台灣工作的資歷長達7年，當戰爭發生初期，總統蔡英文在IG上貼出「StandWithUkraine」（與烏克蘭同在）的照片時，她也在IG限動上分享，感謝台灣人關心烏克蘭。

▼烏克蘭正妹佳娜與貝娜，在IG限動上分享蔡英文的「與烏克蘭同在」。（圖／翻攝自Instagram／tatiana_lin／natasha_b_）



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