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新北運動經費6都之末…他提民調要體育處升格 　市府回應了

▲▼ 運動 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市議員參選人廖裕德託民間基金會問卷調查，有過半的民眾贊成新北體育處升格體育局。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導　

新北市體育運動經費平均每人僅150元為六都之末，新北市議員參選人再提民調，指體育處應提升為體育局，有53%的民眾支持，持反對只有5.7%；體育處回應，尊重其主張，體育預算不似社會福利可刪減，民眾所期待的是「有限預算做出最大效益」，只看人均預算並不公平，況且新北體育表現名列六都前茅。

新北市議員參選人廖裕德說，目前新北市體育處是設置於教育局之下，是市府二級單位，但其他五都主管體育運動通通是一級單位。以台北市體育局為例，員額是新北市的2.75倍，台北市民每人平均所分配到由政府負擔的體育運動經費，約為新北市民的2.23倍，新北市這方面表現實在落後太多。

「如果以人口數平均換算，每人體育運動經費僅有150.78元，吃兩個便當就沒有了！」新北市議員參選人廖裕德說，新北市體育處去年原編列9億元的預算，但今年卻只剩下6億元，足足少了1/3，預算金額名列6都最後1名。

根據創意文教基金會本月4日到6日所作民調顯示，有53%的民眾支持這項主張，持反對只有5.7%，廖呼籲，新北市府應盡速成立體育局，以現在體育處的預算編列及員額編制，根本就捉襟見肘，不足以應付。

體育處表示，尊重議員參選人主張，然體育預算不似社會福利可刪刪減減，民眾所期待的是「有限預算做出最大效益」，只看人均預算並不公平，況新北體育表現名列六都前茅。

體育處舉例，如新北市運動中心數量為全國第一，萬金石馬拉松銀標更是全國唯一，更連續五年獲頒體育署體育績優縣市，種種亮眼表現充分展現體育成效，絕非單看人均預算數字。

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