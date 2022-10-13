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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李遠哲遭批「親共人士」　蘇煥智嗆民進黨：停止人格抹殺

▲▼前台南縣長蘇煥智專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣維新台北市長參選人蘇煥智。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

前中研院長李遠哲昨日受訪時稱「執政團隊得到政權後就開始腐化，腐化速度比過去還要更快」，遭到民進黨人士與網路上特定帳號攻擊，將他抹紅為親共人士。對此，台灣維新台北市長參選人蘇煥智13日表示，李遠哲說的親身見證格外有說服力，呼籲總統蔡英文與民進黨應虛心自我檢討，停止對具有高道德標準的李遠哲進行人格抹殺。

蘇煥智表示，蔡英文上台後，民進黨的沉淪墮落速度加快，不但無法解決當前嚴峻的少子化、高房價、中國大陸武力威脅等重大國安問題，反而逐漸形成以英系要角洪耀福、民進黨中常委黃承國等人為首的深層政府，痛批他們「黑金滲透、腐蝕台灣國安及公權力核心，許多高階官員的升遷都要透過洪耀福和黃承國等人，已經是公開的祕密。」

蘇煥智舉例，黃承國的父親過世後，有民進黨的立委先去祭拜捻香，結果他發現了一堆縣市級別及中央單位的警察局長，竟然都到黃承國家「折蓮花紙」。蘇煥智指出，就算立委的父親過世了，這些高階警官打死也不可能這麼做，但為何黃承國能呢？「很顯然這些高階警官的升遷如果不是透過黃承國的管道，他們豈會如此順服？」

蘇煥智質疑，是誰賦予黃承國參贊國家高階警官升遷的權限？難道不是蔡英文默許嗎？允許黑道大哥參贊高階警官的升遷，難道就不會涉及到檢察官及法官的升遷嗎？台灣政治的黑金化、貪腐化，還有治安的敗壞與法治的倒退崩解，難道不是蔡英文總統刻意縱容造成的嗎？

針對李遠哲受訪內容，蘇煥智表示，大家應該可以理解他2018年要退出民進黨，組成台灣維新，並與無黨籍桃園市長參選人鄭寶清、台南市長參選人許忠信等人合組二次民主運動連線的原因，「李遠哲的訪問已經充分說明連線成員大家的共同心聲。」

至於李遠哲受到民進黨黨政人士的批評與網軍圍剿，蘇煥智說明，蔡英文與民進黨面對不同意見與批評，應該深自檢討、自我反省，而不是聽而不聞，甚至放縱網軍抹黑、抹紅一位諾貝爾獎得主兼前中研院院長的人格。

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