「黃珊珊漫天撒錢、蔣萬安了無新意」　綠議員轟：藍白別再打假球

▲台北市議員許淑華。（圖／許淑華辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對新創政見，無黨籍台北市長參選人黃珊珊主打「設基金、提高補助、擴項目」；國民黨台北市長參選人蔣萬安則提出「投資金、匯人才、促成交」三點。對此，民進黨北市議員許淑華痛批，黃珊珊的新創基金毫無目標，完全是「漫天撒錢」；而蔣萬安則是把中央行之有年的新創政策改成自己的，根本「了無新意」，更轟藍白政營「別再打假球」。

黃珊珊12日上午舉辦新創政策記者會，以「提高資金規模、擴大適用項目、強化國際鏈結」三大主軸為目標，其中要延續柯文哲任內的「台北市投資新創事業推動計畫」，加碼以5年50億天使基金推動創業投資事業，取代單向獎勵補助。

蔣萬安上月也提出新創政策，包括投資金、匯人才、促成交，他表示，身為曾經協助過台灣新創團隊的職業律師，能體會到團隊創業初期的艱辛，因此協助北市中小企業成長茁壯，是他未來擔任市長的重要責任。

對於兩人提出的創新政見，許淑華開嗆，黃珊珊的新創基金毫無目標，投資也沒有回收機制，擴大規模只是花更多台北市民的錢，完全是「漫天撒錢」；而蔣萬安則則是把中央行之有年的新創政策，改成台北市，抄中央就想交作業，暴露蔣萬安的「矽谷律師經驗」只是過水，根本「了無新意」。

許淑華表示，台北市應該借鏡有「新創之國」稱號的新加坡、以色列，依據2022年最新報告統計，新加坡擁有9,300餘家新創公司，及12家估值超過10億的獨角獸企業；以色列匯聚282家研發中心，1800間以上的新創，並與大型知名企業Meta、蘋果、Google、英特爾合作，鏈接矽谷資源，被視為僅次於矽谷的世界科技新創中心。

「台北市作為台灣國際首都，新創政策應該更聚焦，並擔任政策領頭羊。」許淑華說，新創政策就該聚焦其主題「新創」二字，針對國際資金的「熱門領域」或台灣強項進行補助，如AI、醫療、綠色金融等重點發展領域，讓新創產生群聚效益及人才庫的互相流通，延伸形成產業生態系，而非消耗預算式的齊頭補助。

許淑華也強調，新創補助應建立風險評估及回收機制，聘請專業經理團隊來營運新創基金，並建立風險評估及回收機制，「不然漫無目的撒錢，只是養出許多補助型公司」。她說，如果沒有辦法聘請足夠專業的人士建立審查機制，初期不如與Google、AWS等私人企業，或台大、台科大等頂尖大學的育成中心，合作新創投資、培育經理人才，再逐步建立基金機制及擴大規模。