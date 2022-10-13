遭賴清德批「不周全」　盧秀燕妙回「到台中消費記得登錄發票」

▲遭賴清德批媽媽市長角色做得不周全，盧秀燕妙提醒賴清德「到台中消費記得登錄發票」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

市長選舉逼近，民進黨大咖壓境不停歇，副總統賴清德12日晚間再度南下為台中市長參選人蔡其昌站台，批評現任台中市長盧秀燕「媽媽市長這個角色做的沒有周全」。對此盧秀燕妙答，歡迎賴副總統到台中，現在購物節暖身活動起跑，賴副總統有消費的話有發票要記得登錄，祝中大獎。

▲盧秀燕今天上午出席太平區宜欣國小暨里民活動中心落成啟用典禮。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕今天上午出席太平區宜欣國小暨里民活動中心落成啟用典禮，面對媒體詢問，盧秀燕未正面回應，僅表示「感謝賴副總統，賴副總統辛苦了，也歡迎賴副總統到台中市來，現在台中購物節暖身活動開始起跑，歡迎賴副總統多來台中消費，照顧台中的經濟，也提醒賴副總統別忘了如有消費的話，有發票要記得登錄」。

台中市新聞局長鄭照新對賴清德言論相當不滿，直言「賴副總統失言了」，反問賴清德是以什麼角度去批評一個媽媽「周不周全」？ 是公公婆婆？還是丈夫？還是過年回家的小叔？是什麼角色讓賴清德覺得自己有立場去批評一個媽媽「應該」怎麼做才是周全的媽媽？這話對於全天下的媽媽實在有欠莊重與敬意。