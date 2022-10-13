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張善政承諾成立婦幼局　鄭運鵬批：對政府機關不熟悉

▲藍營今天宣布要成立婦幼局，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（13）日指出，桃市府局處目前已滿額到32個，若成立新局處是要整併或砍掉那些局處？可見張對於政府機關不是那麼熟悉。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲張善政宣布當選後要成立婦幼局，桃園市長參選人鄭運鵬今（13）日指出，桃市府局處目前已滿額到32個，若成立新局處是要整併或砍掉那些局處？（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

藍營今大動作召開記者會宣布要成立全台第一個婦幼局，將推動照顧婦幼等政策；對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（13）日指出:「桃園市政府局處目前已滿額到32個，要成立新局處，請說出要整併還是砍掉那些局處？請張善政先生說明，可見他對政府機關不是那麼熟悉。」

針對藍營宣布要成立婦幼局等議題，鄭運鵬今天上午出席桃園市產總舉辦的市政座談會，會後受訪時表示，有時候不了解市政為選舉開支票，常常會和真實的市政狀況有很大的矛盾。桃園市即使人口成長，市府局處數量已經滿額到32個，他（指張善政）提出要成立新局處，就必須要提出說要整併或砍掉哪些局處，我希望要提出完整的政策才是市民想要看到的，請張善政先生說明一下，認為哪個局處是不必要的，必須要廢掉的，這個一定要配套，不可能單方面增加，可見他對於政府機關不是那麼熟悉。

有網友上傳照片說張善政工作人員在台鐵站內宣傳？鄭運鵬認為，選舉文宣、造勢活動和這些相關宣傳活動是禁止到公家機關裡面，禁止到學校或車站應該是基本常識，這問題就像上次他們在摸彩時，一台腳踏車上面寫著張善政，他本人在場卻毫無知覺，我不認為他有惡意，但很顯然他自己管理上有問題。

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（13）日出席桃園市產總舉辦得市政座談會，暢談自己對勞工等議題政策。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（13）日出席桃園市產總舉辦得市政座談會，暢談自己對勞工等議題政策。（圖／鄭運鵬競辦提供）

今（13）日國境解封，有沒有什麼方法留住國旅客與吸引觀光客？鄭運鵬強調：「今天是國境解封的第一天，早上出門前看了一下新聞，第一團在凌晨的零點19分泰國造訪台灣，第一站當然是來到桃園，疫情這兩年多以來，我們一直努力的方向就是在大家放心狀況下，可以迎接國境解封，這與其他世界各國我們也必須同步與對等辦理交流，包括旅遊、商務或有學生要來台灣就學都是同步開放，對於國境解封相對來說，我們必須預期有可能大家都趕著出國去玩，反而造成國旅在桃園上面的損失，這一點我很早就提出我們要有搶客計畫，如何避免大家都加價買機票，趕快跑到日本，讓他們加價這些支出可以願意晚幾個月到日本，可以留在桃園旅行，過去的你吃飯我請客，你住宿我買單這樣的計畫，我們應該要在這一波裡提早協助所有桃園觀光業者，一起合作把旅客留下來，讓他們花一樣的錢，可以玩到出國也可玩到桃園。」

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