蔡培慧包場請鄉親看《他還年輕》　主角吳晟應邀與觀眾座談

▲蔡培慧（右）邀請資深詩人吳晟與南投鄉親進行觀影文學交流。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長候選人蔡培慧後援會於12日於南投戲院，舉辦以「田埂上的詩人」吳晟為主角的《他還年輕》紀錄片包場觀影活動，並邀請吳晟進行映後座談。

蔡培慧競選總部指出，《他》片是導演林靖傑耗時近4年拍攝，鏡頭橫跨彰化溪州、美國愛荷華、加拿大溫哥華等地，紀錄吳晟長期關心台灣社會、農村與環境生態等議題的過程；鏡頭依循吳晟著作《筆記濁水溪》所記述，帶到南投的奧萬大、武界、集集攔河堰等風景地貌，引起現場觀眾驚歎連連、笑中帶淚。

吳晟在2001年7月至2002年6月間擔任第二屆南投縣駐縣作家時，親自踏查縣內濁水溪主流與支流的人文與產業發展變遷，並將踏查的觀感與體悟寫成《筆記濁水溪》一書；吳晟在映後座談時透露，《他》片開拍不久，大女兒吳音寧就經歷北農風波，也記錄下自己心情深受衝擊而遇創作瓶頸，終至重新寫作的昇華過程，希望透過文學作品傳達對社會、對生命的關懷。

吳晟表示，與蔡培慧結識於反國光石化運動，稱讚她不僅「會讀冊」，超強的行動力和執行力在專業學識支撐下，經常在重要的農業議題上成為關鍵力量；蔡培慧回憶反國光石化運動時，吳晟總是扮演團體中的驅動機，對晚輩十分溫暖，在行動上卻相當強悍，是自己長年仰賴尊敬的長輩，也不諱言有時心情低落就會到溪州「取暖」，大啖師母莊芳華的家常菜、跟吳晟聊聊天，又能振奮精神繼續拚搏。

現場有觀眾難掩激動表示，終於見到課本中流露濃濃父愛的詩人本尊，更從《他》片看到一名作家對台灣土地義無反顧的熱情；也有人表示「第一次感覺到自己對南投土地關心太少」、「南投很美，油然而生要好好珍惜的感觸」。

也有觀眾提問2人的社會運動經驗是否曾帶來無力感？蔡培慧透露，許多人質疑他從社運進到體制內，是否被政治收編，但她認為「是蔡培慧收編政治，而不是我被收編」，因為她體悟到要進到體制內，才有機會改變整體體質，並由衷期待透過專業研擬的政策來改變城鄉差距，讓南投變成一個乾淨的地方。