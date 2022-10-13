柯蔣同台較勁！柯文哲喊「黃珊珊有做事」快閃　蔣萬安獲新黨議員相挺

▲台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安、新黨台北市議員侯漢廷。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安13日同台，兩人僅握手互動。只見柯文哲致詞時提及無黨籍台北市長參選人黃珊珊「有做事」，結束後則以最快速度離開會場；新黨台北市議員侯漢廷則喊話，新黨的台北市議員參選人、新北市議員參選人要支持蔣萬安，一群人在台上大喊凍蒜。

新黨台北市議員侯漢廷13日上午10時30分舉辦新書《以疫牟利》發表會，邀請柯文哲、蔣萬安、前國民黨主席洪秀柱、前國民黨台北市議員羅智強等人出席。只見蔣萬安於會前接受媒體訪問時，侯漢廷站在身後，相挺意味濃厚；而柯文哲隨後抵達會場，一路皆未正面回應媒體提問，快速走入會場。

柯文哲到會場時，蔣萬安已經坐在位子上，兩人簡單握手致意後，受主辦單位安排，柯文哲坐在侯漢廷右側，而侯漢廷左側則坐著蔣萬安，雙方便沒有再互動。

柯文哲上台致詞時表示，侯漢廷在他印象中，是個理性務實科學的議員，且站在質詢台上時，可看見哪些議員有準備，像是侯漢廷就不會拿意識型態做騷擾，內容搜集相當完整，絕對是一個優秀認真的議員；自己在總質詢時受邀參加新書發表會，而自己當然回答「可以」，「現場雖然看起來媒體比較多，但我還是很勇敢的來了。」

隨後，柯文哲也提及，自己作為台北市防疫指揮官，認為黃珊珊還是有做事，特別是在萬華區，沒有打疫苗卻老是跑到該區域，所以許多萬華攤商相當感念；而疫情總是會過去，也藉此機會將防疫過程做檢討。但當柯文哲提及黃珊珊時，坐在底下的蔣萬安則是面無表情，略顯尷尬。

柯文哲致詞完畢後，站在台上與侯漢廷持新書拍照，便快速移動想離開會場，但此刻洪秀柱剛好到場，主辦單位不斷喊著要拍合照，柯文哲仍執意要離開，結果與洪秀柱兩人在活動會場大門口撞個正著，最後仍被帶回會場拍照；而柯文哲拍完照之後，又再度快速離開會場，媒體追問與蔣萬安同台是否尷尬？柯文哲僅說「不會啦！」

隨後輪到洪秀柱上台致詞，並由洪秀柱開口要替侯漢廷喊凍蒜，接著再替台下的蔣萬安喊凍蒜加油。最後蔣萬安致詞結束，侯漢廷則表示，新黨台北市議員參選人、新北市議員參選人要共同支持蔣萬安當選，並形容蔣萬安是「未來的市長」，一群人便於台上再替蔣萬安喊凍蒜。

▼柯文哲原本以最快速度離開會場，結果與洪秀柱撞個正著，最後又被帶回現場拍照。（圖／記者宋良義攝）

▼國民黨台北市長參選人蔣萬安、新黨台北市議員侯漢廷、前國民黨主席洪秀柱在台上喊凍蒜，此時柯文哲已經離開會場。（圖／記者袁茵攝）