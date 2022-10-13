國民黨再爆蔡適應家族違法借牌！　包自來水工程3000多萬

▲國民黨召開「基隆水工程肥水滿滿！再爆蔡團隊家族借牌包工程3000多萬！」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（13）召開記者會，再踢爆民進黨基隆市長參選人蔡適應親信家族們包自來水工程的新手法，疑似違法用借牌的方式來包基隆「壯觀台北高地用水工程」，牽涉的公司與得標的金額不斷增加，讓人不免懷疑，呼籲蔡適應盡快出來打球，把這些爭議事項交代清楚。

國民黨青年團總團長呂謦煒表示，日前蔡適應就曾被檢舉踢爆，服務團隊的親信們有兩家公司多次得標「自來水管線」工程，得標的金額總計超過2億元新台幣，而其中富羣公司的負責人，非常巧合的就是時任蔡適應委員服務團隊富主任劉文得的弟弟，而且「富羣公司」的辦公地址正好就在蔡適應服務處的樓上。

台北市議員候選人楊植斗提出質疑，無論是一開始的「富羣公司」，還是後來被發現的「上弘泰公司」，通通都與劉文得的親兄弟有關，然而今天，更被踢爆富羣公司的總經理，跟得標「壯觀台北高地用水工程」的「廣信工程」聯絡人竟然是同一個人，天底下哪有這麼巧合的事情？蔡適應真的把民眾當成是傻子嗎？

楊植斗指出，蔡適應近年來又不斷強調治水和改善基隆高地供水政績，臉書上更常常可以看到服務團隊在會勘水工程相關的貼文及照片，但是沒想到這些治水工程的背後，居然暗藏服務團隊親信家族不斷得標治水工程，甚至還疑似借牌來包工程。基隆的市民朋友都會非常好奇，到底蔡適應親信的家族們，還有多少家公司專門在包政府的工程？到底還有多少不為人知的公司牽涉其中？請蔡適出來講清楚說明白。

國民黨基隆市長候選人謝國樑強調，自己一直以來的投資行為、商業行為都是正正當當，清清白白，也經過司法機關認定沒有違法，完全禁得起檢驗；自己多年前擔任立委時所爭取的建設經費，也都不曾像蔡適應有這種錯縱複雜的特殊關係，因此呼籲蔡適應不要唬弄民眾，更不要把基隆市民朋友當成傻子，盡快出來打球，好好地把這些爭議事項交代清楚。

謝國樑競選辦公室發言人簡榮宗律師表示，依據政府採購法第65條的規定「得標廠商應自行履行工程、勞務契約，不得轉包」；第66條也規定「得標廠商違反前條規定轉包其他廠商時，機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。前項轉包廠商與得標廠商對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。」因此從法律規範上，「富羣公司」與「廣信工程公司」已涉嫌違反政府採購法相關規定，呼籲台灣自來水公司應主動進行調查，杜絕這種違法行為。