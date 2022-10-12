不滿房客要搬家「衣物棉被幫加料」　醬油鹽巴全下！惡房東下場慘

▲林姓房東與租客發生口角，竟把味道濃烈的醬油、香油、味精等丟入租客的衣物袋裡，整袋報銷，房東依毀損罪遭判拘役30日。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者蔡怡萍／高雄報導

林姓女房東不滿鄭姓女房客要搬走不再續租，搬遷當天與鄭女發生爭執，看到鄭女打包好的行李雜物，為了報復，竟將醬油、葵花油、糖、鹽等多種調味料，倒在鄭女的衣物跟寢具內，造成衣服物品全部沾染上污漬跟氣味不堪使用，鄭女傻眼提告，法院審理後依毀損罪，處拘役30日，可易科罰金3萬。

這起糾紛發生在2021年8月30日晚間，由於鄭姓女房客不再向林姓女房東租屋，在這天進行搬遷時，雙方因細故吵了起來，林女在氣頭上，看到鄭打包好的一堆一堆行李，突然拿出廚房調味用的瓶瓶罐罐，倒在裝有衣褲、洋裝、羽絨外套、床單、冬被等衣物織品的袋子內，頓時醬油、香油、糖、鹽、味精等「五味雜陳」，不僅嚴重染色、味道更難以清除，鄭女氣得報警提告。

林女供稱，當天因為與鄭女在結算水電費上有爭執，鄭還誣賴她偷用她的醬油、味精等調味料，她為了自證才去翻找，可能是蓋子剛好沒蓋好、才把調味料漏出來沾到鄭的袋子裡。

警方調查時，林女坦承因一時氣憤，而將調味料「置入」、或「丟入」鄭的袋子裡，但不管如何都應該能預知調味品很可能會沾染上衣物，認為毀損的故意明顯，又雙方在調解金額認知差距過大、未能和解，橋頭地院審酌後，依毀損他人物品罪，處林姓房東拘役30日，可易科罰金，全案可上訴。