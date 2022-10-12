50業者獲證認合格　台東縣旅宿取得108張國際認證

▲台東縣旅宿取得108張國際認證。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣延續110年旅宿業獲得多項國際認證佳績，今年3月起持續推動「特色旅宿認證計畫」，除了進行「ISQM國際服務品質認證」、「FTH友善鐵人旅宿認證」、「KLS親善Long Stay旅宿認證」、「ISFE高齡親善環境認證」等4項認證，更領先全台首推「HFS健康照護友善職場(旅宿)認證」，超過百家業者踴躍報名參與，迴響熱烈。

今年認證計畫共50家旅宿業通過法約爾國際認證機構認證合格，總計獲得108張國際認證證書，12日舉行授證典禮，由縣長饒慶鈴親自頒發證書，勉勵縣內旅宿業者獲得殊榮，並感謝旅宿業者的配合，希望打造讓1萬人來1百次的友善住宿環境。

交觀處處長余明勳則說明，此次認證計畫自3月起，歷經7個月的層層篩選、培訓、專家實地輔導，最終共有50家旅宿業達到認證合格分數80分，共計取得108張國際認證證書，包括通過「ISQM國際服務品質認證」35家、「FTH友善鐵人旅宿認證」27家、「KLS親善Long Stay旅宿認證」17家、「ISFE高齡親善環境旅宿認證」1家，以及「HFS健康照護友善職場(旅宿)認證」28家。尤其是今年與高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)攜手合作，領先全台首次引進的「HFS健康照護友善職場(旅宿)認證」，以A級、B級、C級分級認證制度為旅客住宿品質把關，進一步提供醫療健康上的保障。

從HFS認證開始，即有近40家業者、共150名以上學員分4梯次受訓，最終總計125名取得由台灣急救教育推廣與諮詢中心所頒發「CPR心肺復甦術」、「BLS基本救命術」、「BTLS基本創傷救命術」3張個人急救合格證照，台東縣亦成為全台旅宿業通過3項急救證照最多的縣市。針對認證計畫中導入健康照護評核制度，財團法人私立高雄醫學大學董事長陳建志以及高雄醫學大學校長楊俊毓皆給予十分肯定，並讚許將遠距醫療諮詢系統應用至旅宿業，幫助業者建立正確的急救觀念和考取急救證照，此項合作經驗對於旅宿業及醫療產業的創新具備非凡意義。

法約爾國際認證機構董事長王孝慈也提到，針對認證內容，此次同樣委由興誠服務管理訓練機構，以其專業的ISQM國際服務品質認證制度整合各項認證規範，除了查核文件資料、服務流程制度，也特別依照旅館及民宿不同客群需求進行審視，務使旅宿業能透過認證制度全面提升環境、商品、人員等3個構面的服務品質。