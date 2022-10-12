往返台北更輕鬆！　台東縣府10／14起推出預約共乘接送到府

▲「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案14日正式啟程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

玉里往返台東再也不用轉乘接駁車「累」火車了！因應震後玉里至富里鐵路中斷導致交通困難度大增，台東縣政府啟動「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，提供預約共乘服務，服務範圍自玉里車站延伸至縱谷線，將乘客從車站直接送到目的地，甚至於到府服務。專案已於雙十國慶期間進行試營運，獲得許多乘客正面回饋，12日起正式開放線上預約、14日正式啟程，在花東交通復原期以人性化與智慧化的預約媒合接送方式，讓居民安心返家、旅客開心出遊。

縣長饒慶鈴表示，台東縣政府從去年就著手開發「TTGO交通預約媒合平台」，希望解決偏鄉就學、就醫、就業、觀光與出行的交通困境。這次地震造成鐵路嚴重受損，不僅居民返家不便，許多遊客也因此取消行程，連帶導致觀光產業受創，民眾的交通權益不能等，縣府因此加速促成TTGO平台，在震後扮演精準媒合重要角色，將鄉親從車站直接送回家裡、觀光客直接送抵目的地。

TTGO專案於雙十國慶試營運期間即得到許多乘客正面肯定，乘客李小姐提到，她因工作需要經常往返台北台東，TTGO的共乘接駁服務讓她省下轉乘的等待，也可以更精準地掌握通勤時間，令人安心；旅客陳同學則表示，TTGO的服務省去2次轉乘所帶來時間和精力上的負擔，而且可以提前知道下了火車後要去哪裡搭乘指定編號的接駁車，真的非常方便。

交觀處指出，9月17、18日花東強震導致鐵軌損壞嚴重，玉里至富里的鐵路預估明年春節前才能恢復通車，往返台北台東的乘客無法搭乘直達車，中途必須從玉里轉乘公路接駁車至富里，再從富里轉搭區間車到台東。交觀處為解決轉乘不便的問題，積極尋求國家發展委員會與交通部公路總局資源，並協調民間車隊投入，裕隆集團旗下的裕融公司也以公益方式投入20台8人座的納智捷M7專車，政府與民間攜手促成「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，提供自玉里車站至縱谷沿線包含池上、海端、關山、鹿野、台東的「車站到宅」(station-to-door)共乘服務，並以「宅到車站」(door-to-station)接送服務極大化回頭車載運量，預估可完成近8萬趟、超過47萬人次的交通需求。

交觀處說明，「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」採固定收費，玉里到池上90元、海端100元、關山110元、鹿野150元，到距離最遠的台東市區單趟200元，不足的車資將由政府補貼。