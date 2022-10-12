台東縣環教中心「二手玻璃瓶的循環經濟」講座　即日開放報名

▲二手玻璃瓶的循環經濟，環境教育講座。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局將於11月2日下午2點30分在環保局3樓大禮堂舉辦「二手玻璃瓶的循環經濟」環境教育講座，邀請求友問世工作室主理人分享，從新的角度認識二手玻璃容器與再利用的方式，體驗酒瓶風鈴DIY手作，活動採網路線上報名(https://reurl.cc/3YAlLO)，活動限額30名，即日起至28日下午5點受理報名，或滿額即截止，全程免費。

台東縣政府表示，聯合國SDGs永續發展目標中，第12項目標「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」，一直是縣府團隊持續努力的方向，台東由翠綠縱谷與湛藍太平洋的美麗交集而成，富有自然生態與人文歷史的美麗土地，每年吸引數千萬人次到訪，因大量旅客前來台東旅遊，該如何透過預防、減量、回收和再利用來減少廢棄物產生，減緩台東環境的負荷量，是需要在地業者及民眾共同努力的方向，除了透過日常落實資源回收外，推行環境教育活動，傳遞廢棄物回收再利用，也鼓勵大家自備環保用品，減少產生一次性垃圾，一起邁向永續台東。

環保局指出，此活動由推動二手玻璃容器再利用工作室的主理人分享經驗，從生活中常見的玻璃回收，如酒瓶、飲料瓶、調味料瓶等，以新的角度認識二手玻璃容器，學習如何將各式的廢玻璃瓶有效的回收再利用的方式，講師也透過自身經歷分享如何在環境保護推動與理想生活中取得平衡，不但達到垃圾減量，更能將玻璃瓶藝術創作品於生活中重複使用，歡迎在秋季的午後，一同發揮創意及巧思體驗製作酒瓶風鈴DIY手作，落實日常生活減廢行動。