台東+463　18歲以上民眾儘快完成次世代疫苗追加劑接種

▲台東縣今新增463確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣12日新增463位確診者，410名民眾戶籍或居住地分在台東、53名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案61075人、居隔者521人。截至10/11下午16點為止，住院收治人數為34、加強版集中檢疫所為69人、居家照護現管人數有2416人。新冠疫情仍持續民眾不可鬆懈，縣長饒慶鈴呼籲鄉親盡快完成疫苗接種，增加個人保護力。

台東縣衛生局表示，今日新增1養護機構與1矯正機關群聚，總計縣內共有3養護、3監所、1兒少機構及1身心障礙機構群聚事件監控中。養護機構部分，新增6人確診(3住民、3員工)；矯正機關新增37人(27住民、10員工)，其餘無新增。

衛生局指出，目前仍處Omicron亞型變異株疫情流行期，且依據中央數據顯示年輕族群感染率較高，我國邊境管制逐步開放，目前中央已開放18歲以上民眾可接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，接種間隔為與最後一劑基礎劑/基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週(84天)，請18歲以上民眾請盡快完成新冠次世代疫苗接種多一層保障。疫苗接種場次相關訊息請參閱台東縣衛生局官網https://ssur.cc/fArS2HhHB。