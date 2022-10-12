2022《南島船隻特展Rapan島嶼踏浪》於台東TTstyle波浪屋正式啟航

▲《南島船隻特展Rapan島嶼踏浪》於台東TTstyle波浪屋正式啟航。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府自即日起至26日在TTstyle波浪屋原創館4號店，舉辦《南島船隻特展Rapan島嶼踏浪》特展，展覽呈現2012年台東南島文化藝術節中，打造出的3艘來自諾魯、馬紹爾群島、索羅門群島3個國家的傳統船隻的修復紀錄，及達悟族的拼板舟與阿美族的傳統竹筏，同時，也特別邀請蘭嶼達悟族造舟工藝師張世凱及其父親張馬群，為此次展覽進行3艘船隻的修復工作。

縣長饒慶鈴表示，台灣是南島語系的原鄉，台東在地更擁有阿美、排灣、布農、魯凱、卑南、達悟和噶瑪蘭等7個南島族群，是全台原住民族群最多樣的縣市，因此造就了在地文化的多樣性，縣府致力於推廣原住民族文化，不論是在工藝傳承或是部落永續的發展，海洋文化更是南島文化體系中重要的一環，希望藉由修復船隻將海洋文化傳承下去，也重新串起另一種南島語族間的交流方式。

原住民族行政處指出，這次特展將10年前活動繼續延續，具有非常重要的傳承的意義，特展從「船舟」作為起始點，除了將3個國家舟船透過傳統工藝修復之外，也同步展出達悟族的拼板舟及阿美族的傳統竹筏，不但可以展現整個南島文化體系豐富的海洋文化內容外，也希望透過此展覽將造舟的經驗，以文化的傳承、多樣性的展現，進而牽引出臺東做為南島文化傳遞及永續發展的重要使命。

原民處進一步說明，Rapan是蘭嶼達悟族語腳掌的意思，船舟就如同族人的腳掌一樣，能踏浪行走於海洋之上，此次《Rapan島嶼踏浪》特展，展期自10月11日至10月26日下午2點至10點，邀請民眾前來原創館‧波浪屋，一起認識南島海洋文化，也能更深刻了解原住民族傳統工藝。