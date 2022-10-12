台東馬偕醫院游昌憲及台東基督教醫院王剛毅　獲32屆醫療奉獻獎

▲台東基督教醫院王剛毅醫師榮獲第32屆醫療奉獻獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

第32屆醫療奉獻獎得主揭曉，在個人醫療奉獻獎9位得主部分，台東縣分別由台東馬偕醫院游昌憲主任及台東基督教醫院王剛毅醫師榮獲，縣長饒慶鈴前往2間醫院為兩位醫師頒發紅榜並表達祝賀及感謝之意。

縣長饒慶鈴表示，感謝游昌憲及王剛毅醫師願意拋棄高薪留在台東奉獻行醫，且更令人感動的是不畏辛勞及舟車勞頓之苦，將醫療專業帶到台東縣醫療資源缺乏的偏鄉部落及離島，造福偏鄉民眾，這種無私貢獻的精神，著實令人感佩，當然，這些的投入，我們也要感謝醫師們背後相挺支持的家人們。

台東縣衛生局說明，醫療奉獻獎是衛生福利部與財團法人厚生基金會為鼓勵台灣醫事人員、護理人員及衛生行政人員的獎項，自1990年以來，每年從全國相關人員中評選出「個人醫療奉獻獎」獲獎者僅8至9位，能獲得這獎項實屬不易。

▲台東馬偕醫院游昌憲主任榮獲第32屆醫療奉獻獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東馬偕醫院小兒心臟科醫師游昌憲，原本是台北馬偕醫院兒科主治醫師，2004年輪調來台東縣2年，期滿準備返回台北馬偕醫院服務，卻因心繫台東縣只有他一個小兒心臟科醫師，擔心如果他離開，台東縣的兒童及青少年怎麼辦？他足足思考半年，決定留下來，轉眼已18年。

游昌憲是台東縣唯一小兒心臟科醫師，已完成許多兒童開心手術，為緩解台東縣夜間、假日兒科診所休診而找不到兒科醫師的困境，設立了24小時兒科急診、兒科重症醫療照護，除此更推動偏鄉學童心臟篩檢計畫長達18年，且因應台東縣全國肥胖比率排行榜「名列前茅」，平均壽命全國最短，自2020年開始，與台東縣縣府教育處合作，針對全縣小4學生，舉行「學童高血脂癥及高尿酸血癥之篩檢計畫」，篩檢2年下來，發現高血脂學童約占15%，有些嚴重的個案也開始藥物治療，日後減少發生早發性心血管疾病。

而「台灣醫師，您在哪裡？」一則報刊的小廣告、一場演講，改變了當初自加拿大留學歸來的博士王剛毅行醫生涯，以及台東縣偏鄉學童苦無牙醫的窘境。

1999年8月，王剛毅醫師時任台大醫學院副教授，毅然捨下台大工作而舉家搬遷至台東縣，在台東基督教醫院服務，解決了當時台東基督教醫院3年有牙醫設備卻缺牙醫的困境。王剛毅不僅在醫院，更深入台東縣各偏遠及山地鄉，把牙科治療及保健服務帶進台東縣無醫鄉，巡迴醫療進入校園與部落。對於偏鄉弱勢家庭無健保卡孩童，主動聯絡社工，透過東基醫療貧困基金，爭取社會資源及愛心捐助，為無卡兒醫療解套，近5年已為140名無卡兒看診。