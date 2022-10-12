台東紅葉溫泉風景區用地解編　縣府：還地於民增設社福設施用地

▲紅葉溫泉風景區用地解編。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為使土地更有效利用，台東縣政府進行公共設施用地專案通盤檢討，12日由縣長饒慶鈴及延平鄉長胡黃廣文針對紅葉風景特定區揭開公告、頒送發布實施計畫書及相關公告。

縣長饒慶鈴表示，此次發布將學校用地(紅葉國小)變更為農業區，並將無使用的機關及停車場用地變更為社福設施用地，落實還地於民政策，期盼紅葉地區的發展更多元。

此次發布實施紅葉溫泉風景特定區計畫，因應學生數減少，將久未徵收的學校用地解編0.57公頃還給民眾，而為鼓勵部落青年返鄉，更將下里聚落旁無使用需求的機關用地與停車場用地，調整變更為社會福利設施用地約1.36公頃，預先為社會住宅等所需相關設施備妥土地。

建設處表示，考量道路交通、河道防災等功能維持，其餘公設保留地只要經主管機關評估沒有保留必要，皆納入專案通盤檢討分析。依目前規劃方案，已檢討公共設施保留地面積共約51.85公頃，減少政府徵購開闢負擔費用約98億元。目前全縣17處都市計畫區已於110年底全數提報內政部審議，其中小野柳與紅葉溫泉風景特定區計畫已先後公告發布實施，其餘地區陸續配合內政部審議期程辦理。