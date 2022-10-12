醜到被仿冒！彰化「壞掉的布丁」竟出現山寨貼圖　縣府要求下架

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府社會處舉辦「志願服務吉祥物姓名徵選」，最後成形的吉祥物卻像「壞掉的布丁」、「一坨散開的蛋黃」、「奇怪的餛飩」，全國掀起話題意外暴紅，如今已經有業者聞到商機，搶先一步以山寨版「彰XX」在Line提供民眾下載貼圖購買，一次30元，縣議員參選人許雅琳提醒民眾切勿點購，也請縣府務必盡速澄清以正視聽。

▲▼彰化吉祥物出現山寨版。（圖／翻攝自Line貼圖）

這組名為「彰XX」貼圖，與原版吉祥物有超多雷同之處，業者設計「早、午、晚」，還用戲謔的「太誇彰」、「很愛彰」、「靜脈曲彰」共８張圖貼供使用，一上架後，已經有不少眼尖民眾發現，紛紛在網路詢問，這「是彰化縣政府官方授權的嗎」、「命名投票明天才會結束阿」那這個貼圖那裏來的啊，購買會不會有問題，堆滿一大堆問號。

▲彰化吉祥物出現山寨版。（圖／翻攝自Line貼圖）

有民眾說，這真的跟彰化縣政府的吉祥物很像、但平日沒有買貼圖的習慣，如果是免費的還可以下載來用，但這是「山寨版」耶，下載後會不會造成侵權等問題，還是要用官方的才有保證。

許雅琳說，這次志願服務吉祥物推出後，尤其是在美學方面備受關注，有不肖業者趁機推出貼圖，務必要請縣府跟外界民眾大力澄清以正視聽，避免有民眾購買。

▲彰化吉祥物(左);Line貼圖(右)。（圖／翻攝自Line貼圖）

許雅琳呼籲縣府效率有待加強，從設計到命名拖了很久，也沒有申請專利權，要再加油，看山寨版推出的內容是蠻可愛，但絕對不會購買，希望未來縣府在公益的角度推出貼圖的話，一定會大力支持力挺。

縣府社會處表示，有關網上流傳志願服務吉祥物貼圖，並非是彰化縣政府製作發布的志願服務吉祥物及姓名，且命名活動正在進行中，請民眾注意請勿流傳及購買。

處長王蘭心強調，有關吉祥物設計及外觀本府保有著作權，不會作為商業使用，並申請專利著作權中，任何類似的圖示若涉及商業使用都將造成侵權行為，縣府將保留民事求償追究權利，並將發文要求官方line下架該貼圖。