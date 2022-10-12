　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

醜到被仿冒！彰化「壞掉的布丁」竟出現山寨貼圖　縣府要求下架

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府社會處舉辦「志願服務吉祥物姓名徵選」，最後成形的吉祥物卻像「壞掉的布丁」、「一坨散開的蛋黃」、「奇怪的餛飩」，全國掀起話題意外暴紅，如今已經有業者聞到商機，搶先一步以山寨版「彰XX」在Line提供民眾下載貼圖購買，一次30元，縣議員參選人許雅琳提醒民眾切勿點購，也請縣府務必盡速澄清以正視聽。

▲▼彰化吉祥物出現山寨版。（圖／翻攝自Line貼圖）

▲▼彰化吉祥物出現山寨版。（圖／翻攝自Line貼圖）

這組名為「彰XX」貼圖，與原版吉祥物有超多雷同之處，業者設計「早、午、晚」，還用戲謔的「太誇彰」、「很愛彰」、「靜脈曲彰」共８張圖貼供使用，一上架後，已經有不少眼尖民眾發現，紛紛在網路詢問，這「是彰化縣政府官方授權的嗎」、「命名投票明天才會結束阿」那這個貼圖那裏來的啊，購買會不會有問題，堆滿一大堆問號。

▲▼彰化吉祥物出現山寨版。（圖／翻攝自Line貼圖）

▲彰化吉祥物出現山寨版。（圖／翻攝自Line貼圖）

有民眾說，這真的跟彰化縣政府的吉祥物很像、但平日沒有買貼圖的習慣，如果是免費的還可以下載來用，但這是「山寨版」耶，下載後會不會造成侵權等問題，還是要用官方的才有保證。

許雅琳說，這次志願服務吉祥物推出後，尤其是在美學方面備受關注，有不肖業者趁機推出貼圖，務必要請縣府跟外界民眾大力澄清以正視聽，避免有民眾購買。

▲▼彰化吉祥物出現山寨版。（圖／翻攝自Line貼圖）

▲彰化吉祥物(左);Line貼圖(右)。（圖／翻攝自Line貼圖）

許雅琳呼籲縣府效率有待加強，從設計到命名拖了很久，也沒有申請專利權，要再加油，看山寨版推出的內容是蠻可愛，但絕對不會購買，希望未來縣府在公益的角度推出貼圖的話，一定會大力支持力挺。

縣府社會處表示，有關網上流傳志願服務吉祥物貼圖，並非是彰化縣政府製作發布的志願服務吉祥物及姓名，且命名活動正在進行中，請民眾注意請勿流傳及購買。

處長王蘭心強調，有關吉祥物設計及外觀本府保有著作權，不會作為商業使用，並申請專利著作權中，任何類似的圖示若涉及商業使用都將造成侵權行為，縣府將保留民事求償追究權利，並將發文要求官方line下架該貼圖。

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
快訊／「原子少年」小孩宣布退團！　火大開告
「為什麼牙助都女生？」釣出牙醫說法　眾人驚呆解惑
直擊／林志玲被拱「嘟嘴拍照」可愛翻！　嬌喊：又要被投訴
每月噴10萬！33歲男絕望「怎敢娶老婆」明細曝　網罵太恐怖
驚悚！花防部復興營區「挖出多具白骨」
快訊／女選手痛訴遭襲胸摸下體！　國家隊教練遭停職
快訊／新北男中11刀「脖放血慘死」　警排除他殺
快訊／稱4個月兵沒戰力！　邱國正：1年才能完成整體訓練
「陶朱隱園」有多猛？門前小溪+2萬棵樹　還要復育螢火蟲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

安平古堡改熱蘭遮堡　台南安平民代與里長堅決反對更名

2022《南島船隻特展Rapan島嶼踏浪》於台東TTstyle波浪屋正式啟航

往返台北更輕鬆！　台東縣府10／14起推出預約共乘接送到府

睽違1年　第39屆全國地政盃於竹市登場

鴻華Model T電動公車　全國首批量產車15輛交台南

「攜手同心 邁向未來」　環球科技大學歡度31週年校慶

埔里鎮市區違停亂象頻傳　警10月起每天14小時加強取締拖吊

醜到被仿冒！彰化「壞掉的布丁」竟出現山寨貼圖　縣府要求下架

雲林百餘甲農田無水灌溉　恐被迫休耕至2023年底　

女返家途中遺失手機　枋寮警「用這招」找到了

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

安平古堡改熱蘭遮堡　台南安平民代與里長堅決反對更名

2022《南島船隻特展Rapan島嶼踏浪》於台東TTstyle波浪屋正式啟航

往返台北更輕鬆！　台東縣府10／14起推出預約共乘接送到府

睽違1年　第39屆全國地政盃於竹市登場

鴻華Model T電動公車　全國首批量產車15輛交台南

「攜手同心 邁向未來」　環球科技大學歡度31週年校慶

埔里鎮市區違停亂象頻傳　警10月起每天14小時加強取締拖吊

醜到被仿冒！彰化「壞掉的布丁」竟出現山寨貼圖　縣府要求下架

雲林百餘甲農田無水灌溉　恐被迫休耕至2023年底　

女返家途中遺失手機　枋寮警「用這招」找到了

安平古堡改熱蘭遮堡　台南安平民代與里長堅決反對更名

紐西蘭離島大量鯨魚擱淺　近500頭領航鯨喪命…倖存者結局曝

慘遭中國侵門踏戶！航母遼寧號距南韓領海僅70海里　每年入侵200次

靠當沖爽賺100萬　他嗨喊「辭職全心操股」！1年後現況超慘

快訊／「原子少年」小孩宣布退團！ 不滿被污衊「火大開告」

2022《南島船隻特展Rapan島嶼踏浪》於台東TTstyle波浪屋正式啟航

5成脊椎損傷者「發生在29歲以下」　6成認為公共場所無障礙設施不良

頂樓冷氣開18度才有感？　過來人揭「降溫關鍵」：28度就超涼

【廣編】劉芒邀你坐上「OSIM沙發小天后」　成為人人稱羨的好命人

《火影忍者》躍上萬寶龍秀絕技　高質感皮製手機套萬元有找

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

地方熱門新聞

一次月經限用3片衛生棉　彰化少女私處過敏

台南二行里長驟逝疑打疫苗引發

改名熱蘭遮「堡」文化部你麻卡正經A

賴香伶加碼　I-Voting公開遴選環保局長

花蓮震災補助出爐！建物設備及汽機車都涵括

蔡培慧：許淑華碩論內容相同逾20%仍屬抄襲

女子夜趕飯局竟駕車違停毒品露餡遭警逮

颱風吹落萬面旗　屋主曝他送來3萬面

台南新市區塑膠回收廠大火濃煙衝天

韓國瑜今晚高雄回歸！首秀獻戰友女兒

基隆專責病房空床率45.6%　市府籲落實咳嗽防護措施

國旗屋升旗　屋主邀他第一位致詞

雲林百餘甲農田無水灌溉　恐被迫休耕至2023年底　

彰化「壞掉的布丁」竟出現山寨貼圖

更多熱門

相關新聞

蔡培慧：對逢甲結論「百思不解」

蔡培慧：對逢甲結論「百思不解」

國民黨南投縣長候選人許淑華的碩士論文遭質疑抄襲，逢甲大學學倫會審查結果11日公布，認定未達情節重大須撤銷學位程度，許淑華今天也呼籲外界尊重學術專業認定；但民進黨對手蔡培慧今天二度回應，認為依台大標準，許淑華的論文就是抄襲，對逢甲大學學倫會的決議「百思不得其解」。

大馬歌手丘沁偉吸毒又被逮　檢令8萬交保

大馬歌手丘沁偉吸毒又被逮　檢令8萬交保

金戒指被當廢棄物丟了！熱心清潔隊員歸還

金戒指被當廢棄物丟了！熱心清潔隊員歸還

彰化暴走男肉身擋車　亮雙刀砍車影像曝

彰化暴走男肉身擋車　亮雙刀砍車影像曝

韓國瑜復出反幫催票　陳其邁回應了

韓國瑜復出反幫催票　陳其邁回應了

關鍵字：

彰化山寨貼圖吉祥物影音

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

王力宏離婚躲1年「淒涼現況曝光」！苦吃老本度日

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

即／公車撞機車再衝上分隔島　騎士當場慘死

女兒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

「準金鐘男配」陳家逵被爆婚內出軌、家暴　道歉前妻：一律概括承受

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面