韓國瑜復出助選反助「衝高票數」？　陳其邁：非常歡迎他

▲韓國瑜復出助選，有名嘴認為反會衝高陳其邁票數 。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

前高雄市長韓國瑜正式復出站台、輔選，「韓流再起」的聲浪不絕於耳，不過，前立委郭正亮卻提醒「柯志恩的狀況有另一種講法，就是韓國瑜來站台，陳其邁的票就會衝高」。高雄市長陳其邁今（12）日在市議會受訪時表示，韓市長是前任的市長，在高雄也有很多老朋友，非常歡迎他平常時候多回來走走看看。

郭正亮在網路節目《少康戰情室》分析韓國瑜站台效應，他認為市長選舉「要考慮個別狀況」，因為柯志恩的狀況有另一種講法，就是韓國瑜來站台，陳其邁的票就會衝高。主要是因為，陳其邁的民調領先柯志恩有一段，本來投票率沒那麼高，但若韓國瑜幫柯志恩站台，那陳其邁就會鼓吹大家出來投票，這部分值得注意。

▲▼高雄市長陳其邁出席高雄市議會閉幕大會 。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁今天出席高雄市議會第8次定期大會閉幕時回應：「韓市長是前任的市長，在高雄也有很多老朋友，歡迎韓市長平常時候多回來走走看看，跟老朋友敘敘舊，這都非常好，非常不錯！歡迎他！」

第8次定期大會今日劃下圓滿句點，議長曾麗燕肯定第3屆議會為優質議會，累計4年議員提案達6959件，創下議會紀錄，凸顯議員對實踐民意的重視。

曾麗燕回顧過去4年，她說，高雄在風雨飄搖中度過，不僅歷經市府和議會二任市長和二位議長的更迭，也度過新冠肺炎疫情及城中城火災事件衝擊，但大家還是共同努力完成市民的託付。第3屆議會是一個優質的議會，統計4年議員提案多達6959件，比上屆議會增加逾2000件，非常驚人，她說，每件議員提案都攸關市民權益及城市建設，凸顯議員對民意的重視。