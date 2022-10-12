大馬歌手丘沁偉吸毒又被逮　求聲請提審遭駁回...檢令8萬交保

記者黃宥寧／台北報導

大馬歌手丘沁偉與北市前議員楊實秋之子楊澤祖，因架設網站糾紛互告，多項官司纏身。11日下午楊澤祖得知丘躲在延平北路五段摩鐵，甚至在房內吸食安非他命，更企圖欺瞞男性友人一起用毒，決定報警偕同警方前往摩鐵。現場起獲安非他命、吸食器，並查到丘身揹3條通緝，依違反毒品危害防制移送士林地檢署，檢方複訊後，諭令8萬交保。

11日下午，31歲丘沁偉用女性假帳號邀一名陳姓男子到士林某摩鐵，並以「放鬆」名義誘騙對方施用安非他命。楊澤祖在得知丘的行蹤後，立刻報警偕同警方前往摩鐵。

▲「暖聲熊男」馬來西亞籍歌手丘沁偉在台涉嫌詐欺吸毒等醜聞，更被北市前市議員楊實秋之子指控企圖性侵，目前身背3條通緝，躲士林摩鐵遭逮。（圖／民眾提供）

警方到場後，發現丘穿著灰色外套搭配四角褲狼狽走向廁所企圖逃避，他一見到大批警力上門，當場嚇得嘶吼大叫，隨後在房內被起獲安非他命毒品、吸食器。

由於丘沁偉身背3條通緝（北檢詐欺、士檢違反個資、北院妨害名譽通緝犯），在警方戒護下被帶回派出所，則留在派出所過夜，但丘遭逮後提出異議，聲請提審，法院裁定駁回，12日丘被移送士林地檢署複訊，檢方複訊後，諭令8萬交保。

去年12月25日晚間，楊澤祖以告訴人身份收到通緝書後，並依據《刑事訴訟法》的「利害關係人得逕行逮捕通緝之被告」規定，前往丘沁偉士林區租屋處抓他，並全程錄影。當時丘全身裸體被楊澤祖壓制後，在地上不斷扭動身體喊「救命！救命！為什麼你們要殺進來！我死了！拜託救命啊！痛！對不起...」模樣十分狼狽。

▼丘沁偉12日被移送士林地檢署複訊。（圖／記者黃宥寧翻攝）



馬來西亞籍丘沁偉屢屢在台吸毒、涉刑案遭逮、通緝，移民署回應表示，丘因涉犯毒品等案件經地檢署限制出境、出海，暫無法遣送出國，且其未受刑事羈押處分，移民署依入出國及移民法辦理收容替代處分，查其在收容替代期間，均能按時向移民署台北市專勤隊報到，專勤隊並不定期派員訪視；他再次涉犯毒品案遭查獲，移民署將配合司法機關偵審及裁判情形，辦理收容及後續驅逐出國事宜。