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一路搞破壞！彰化暴走男肉身擋車　亮雙刀砍車影像曝

▲彰化秀水鄉持雙刀男砍車。（圖／民眾提供）

▲彰化男肉身擋車持雙刀砍車。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化秀水鄉11日傍晚一名蘇姓男子持雙刀大暴走！先是用腳踢機車騎士、再拿路邊石頭闖民宅搞破壞、拿剪刀、再取走民宅雙菜刀，最後進入超商搶櫃台取用食物，種種詭異的行徑震驚純樸的鄉民，所幸沒有人受傷，如今他持雙刀，站在路中攻擊車輛的畫面也跟著曝光。

▲彰化秀水鄉持雙刀男砍車。（圖／民眾提供）

▲雙刀男作案工具。（圖／民眾提供）

蘇男11日當天情緒激動，中午先在明德街對路過的李姓騎士踢了一腳，還對他大吼，下午又到番花路上民宅倉庫，破壞落地鋁門窗強化玻璃破損、打破窗戶玻璃，甚至還持刀作勢攻擊一名陳姓男子，所幸未受傷。

隨後走在番花路上，先以石頭攻擊章姓男子駕駛的汽車，造成車輛毀損，再持菜刀攻擊另一輛路過的汽車，造成前擋風玻璃毀損，另有路人被追著跑，所幸及時逃離。

▲彰化

▲雙刀男闖超商霸佔櫃台。（圖／民眾提供）

有名婦人至今仍驚魂未定的說，當時他們夫妻帶著4歲女兒開車要到附近加油站加油，目睹一切經過，至少有4部車受到威脅，還好他們一家逃過一劫。

從行車記錄器上，可以看到蘇男當時走在番花路上，雙手各持一把刀，見到一旁的自小客經過，便朝著車窗拿刀揮砍，連後方的自小客都聽得到，緊跟在後的自小客車見狀立即往左開走，蘇男再度持刀往路中間走，用身體擋住迎面而來的轎車，鏮鏮聲刺耳的聲響，一旁騎士嚇得紛紛連忙走避。

▲彰化秀水鄉持雙刀男砍車。（圖／民眾提供）

▲彰化男持雙刀砍車。（圖／民眾提供）

最後蘇男手持菜刀敲擊超商落地窗，並踹門進入店內，破壞門市電腦，並拿店內商品食用，讓店員當場嚇得奪門而出。

鹿港警分局據報派出大批員警趕往現場，發現蘇男疑酒後持刀佔據於超商櫃台，還大口吃著食物，一度與員警對峙，所幸最後被警方制伏，移送彰化地檢，強制就醫。

▲彰化

▲雙刀男闖超商，門口民眾圍觀。（圖／民眾提供）

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