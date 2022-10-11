2022台東超級鐵人三項賽及活水湖長泳　10／15登場

▲2022台東超級鐵人三項賽及活水湖長泳15日一連2天舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2022台東超級鐵人三項賽及第5屆台東活水湖長泳嘉年華，將於10月15、16日（星期六、日）在台東森林公園活水湖舉辦，共計有近2千位國內外鐵人三項、長泳好手報名參加，屆時森林公園、東海岸、中華大橋等地將實施局部交通管制。

今年超級鐵人三項賽包括挑戰人類體能極限距離長達226公里的超級鐵人賽、半程超鐵113公里、奧運標準51.5公里鐵人三項，以及二鐵47.5公里，地點為台東森林公園活水湖、風光秀麗的東海岸、馬亨亨大道。

其中226公里超級鐵人賽，比賽時間自10月15日清晨6時至當天深夜11時，競賽內容包括在活水湖游泳3.8公里、自行車180公里台東森林公園活水湖出發經中華大橋、都蘭、東河、都歷、八嗡嗡舊省道、成功鎮和平國小處折返回終點森林公園2趟）、路跑42.195公里由台東活水湖→中華大橋→馬亨亨單車道(折返5趟)→中華大橋→大會終點活水湖，共計226公里。

半程超鐵113公里則於7時40分鳴槍，在活水湖游泳1.9公里、自行車90公里(台東森林公園活水湖出發經中華大橋、都蘭、東河至和平國小折返回終點森林公園）、路跑21.1公里由台東活水湖→中華大橋→馬亨亨單車道(折返3趟)→中華大橋→大會終點活水湖，共計113公里。

奧運標準51.5公里鐵人三項賽上午8時40分至中午13時，競賽內容包括在活水湖游泳1.5公里、自行車40公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、富岡、都蘭、興隆國小折返回森林公園）、路跑10公里由台東活水湖→中華大橋→馬亨亨單車道→中華大橋→大會終點活水湖，共計51.5公里。

47.5公里賽8時40分選手先進行第1階段2.5公里路跑，接著自行車40公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、富岡、都蘭、興隆國小折返回台東森林公園）、第2階段路跑5公里由台東活水湖→中華大橋→馬亨亨單車道(富錦街交叉口折返)→中華大橋→大會終點活水湖。

今年報名部份在226公里超級鐵人賽計107位選手、半程超鐵113公里386位選手、51.5公里鐵人項目467位選手及47.5公里賽89位選手，目前共計有約超過1千位選手報名，若含眷屬預估將有2、3千人湧進台東參與。

為使比賽順利進行，比賽期間將實施局部交通管制，大型車嚴禁進入自行車路線，光復路及中華路通往中華大橋的道路將封閉，路跑比賽時馬亨亨單車道、志航路也將進行管制，屆時利用聯外道路及馬亨亨大道從台東市區往東海岸方向的汽、機車，請於依照員警指示，敬請民眾及駕駛人能注意選手安全，並為選手在沿途中加油。