2022台灣國際衝浪公開賽　世界級好手11／12台東金樽漁港競技

▲▼台灣國際衝浪公開賽11/12登場，主辦單位特別公布周邊產品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

備受國際矚目的「2022台灣國際衝浪公開賽」將於11月12日至20日在台東金樽漁港盛大登場，去年受疫情影響國外選手無法參賽，今年賽事邁入第12年之際，再度回歸國際等級，邀請來自全球的衝浪好手共襄盛舉，10月12日中午12時即可至世界衝浪聯盟(World Surf League，以下簡稱WSL)平台報名。

台東縣政府於11日下午2時在台北召開「永續台東藍．閃耀金樽海」全國記者會，由副縣長王志輝率團隊北上參與出席。王志輝提到，此次台東賽事首次爭取到WSL女子短板QS5,000積分賽，與男子短板QS3,000積分賽同場競技，更是今年WSL全球最後一場高積分賽事，勢必會吸引世界各國頂尖選手及新秀齊聚，在最高規格的競技舞台大展身手。



國際衝浪選手Jarvis Earle也特別錄製影片表達祝福與期待，成為今天記者會一大亮點，縣府交觀處預告，今年除了全球知名衝浪選手的精采比賽陣容，更與Redbull獨家合作，這位年僅18歲，被譽為明日之星，也將透過工作坊與國內選手當面進行技術交流，並將帶來精彩的明星表演賽！

全聯先生邱彥翔也驚喜現身記者會，號召大家一起到台東體驗賽事周邊活動，包含模擬海上衝浪快感，女力爆發的「女性衝浪滑板體驗」、代表台東慢食文化，崇尚自然、品味悠閒的「Surfing fast, Eating slow 金樽浪慢食集」，以及多種在地元素與原民工藝的手作課程「台東挺好的」，在感受衝浪比賽的刺激之餘，也能深入體驗在地多元豐沛的文化與生命力。