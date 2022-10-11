究極三寶衰遇檢舉魔王！他10分鐘被拍9違規「罰款8300」　網讚翻

▲一名騎士在路上不斷違規，結果全被後方民眾拍下檢舉。（圖／翻攝自Facebook／翻轉東台灣交通違規2.0）

記者閔文昱／綜合報導

不論是開車、騎車還是走在路上的行人，遵守交通規則是每個用路人都應盡的義務。有網友近日拍下一名機車騎士在馬路上「隨心所欲」不斷違規，短短10分鐘就累積了8300元的罰單。畫面一出，引發熱議。

臉書「翻轉東台灣交通違規2.0」10日有網友PO出當天檢舉畫面，只見台東縣台東市街頭出現一名瘋狂違規騎士，10分鐘內就被拍下3張「不依規定駛入來車道」、3張「未依規定使用方向燈」、1張「岔路口10公尺臨時停車」以及1張「不遵守標線指示（壓雙黃線）」的違規照，總計9項違規可開罰8300元，讓該粉專小編也不禁笑稱「送給國家生日的最好禮物」、「10分鐘內大撒紅包送給國家」。

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貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「隨心所欲最佳示範」、「駕照雞腿換的」、「一氣呵成，厲害」、「好險他買完趕快回家，不然再繼續逛下去可能已經好幾萬了」、「是個狠人」、「注意看，這個違規魔人太狠了」，另外也有網友猜測，「應該是第一張時逆向又不看路，嚇到人又不自覺，所以人家氣到一路跟，發現他是一路違規」。

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