　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

究極三寶衰遇檢舉魔王！他10分鐘被拍9違規「罰款8300」　網讚翻

▲一名騎士在路上不斷違規，結果全被後方民眾拍下檢舉。（圖／翻攝自Facebook／翻轉東台灣交通違規2.0）

▲一名騎士在路上不斷違規，結果全被後方民眾拍下檢舉。（圖／翻攝自Facebook／翻轉東台灣交通違規2.0）

記者閔文昱／綜合報導

不論是開車、騎車還是走在路上的行人，遵守交通規則是每個用路人都應盡的義務。有網友近日拍下一名機車騎士在馬路上「隨心所欲」不斷違規，短短10分鐘就累積了8300元的罰單。畫面一出，引發熱議。

臉書「翻轉東台灣交通違規2.0」10日有網友PO出當天檢舉畫面，只見台東縣台東市街頭出現一名瘋狂違規騎士，10分鐘內就被拍下3張「不依規定駛入來車道」、3張「未依規定使用方向燈」、1張「岔路口10公尺臨時停車」以及1張「不遵守標線指示（壓雙黃線）」的違規照，總計9項違規可開罰8300元，讓該粉專小編也不禁笑稱「送給國家生日的最好禮物」、「10分鐘內大撒紅包送給國家」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一名騎士在路上不斷違規，結果全被後方民眾拍下檢舉。（圖／翻攝自Facebook／翻轉東台灣交通違規2.0）

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「隨心所欲最佳示範」、「駕照雞腿換的」、「一氣呵成，厲害」、「好險他買完趕快回家，不然再繼續逛下去可能已經好幾萬了」、「是個狠人」、「注意看，這個違規魔人太狠了」，另外也有網友猜測，「應該是第一張時逆向又不看路，嚇到人又不自覺，所以人家氣到一路跟，發現他是一路違規」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►花蓮福康飯店「雙人1泊1食2599元」！限量30組、小旅行首選

ET快訊
第一眼看到什麼？　秒測出你不說但內心「正在後悔的事」
快訊／新北驚見水流屍！29歲行政院職員「裸身趴岸邊」
快訊／新北男全身刀傷　血流滿地陳屍家中
才拿菜刀追16歲高中生！　新北男闖派出所「痛毆27歲值班警」
究極三寶衰遇檢舉魔王！他10分鐘被拍9違規「罰款8300」
快訊／俄羅斯宣布：臉書母公司Meta是「恐怖份子」
3生肖「越老財運越強」　爽翻身下半輩子吃穿不愁
鄭仲茵曬正妹女兒「高挑到要仰頭看」　網驚呼：好美

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／男開竹筷簡單神招 只靠包裝袋完美分離

究極三寶衰遇檢舉魔王！他10分鐘被拍9違規「罰款8300」　網讚翻

鐵板燒店掛布條徵人「歡迎8+9、屁孩」！薪資曝光網笑了：有創意

苗栗白沙屯五雲宮燒王船　廟方曝王爺這指示竟暗藏預言

橘色惡魔表演大勝北一女？醫嘆「diss沒意義」：傳統不見得不好

首2例「莫德納次世代」接種後死亡通報！皆6旬長者　最新不良事件曝

3生肖越老財運越強　貴人相助爽翻身下半輩子吃穿不愁

周年慶開打　南紡閃耀8周年20％現金回饋稱霸台南

兄弟差2小時出生「多當8個月兵」　他求安慰被網罵翻：是多玻璃啊

疫情延燒校園「單日+9204」　 累計逾68萬例確診

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

影／男開竹筷簡單神招 只靠包裝袋完美分離

究極三寶衰遇檢舉魔王！他10分鐘被拍9違規「罰款8300」　網讚翻

鐵板燒店掛布條徵人「歡迎8+9、屁孩」！薪資曝光網笑了：有創意

苗栗白沙屯五雲宮燒王船　廟方曝王爺這指示竟暗藏預言

橘色惡魔表演大勝北一女？醫嘆「diss沒意義」：傳統不見得不好

首2例「莫德納次世代」接種後死亡通報！皆6旬長者　最新不良事件曝

3生肖越老財運越強　貴人相助爽翻身下半輩子吃穿不愁

周年慶開打　南紡閃耀8周年20％現金回饋稱霸台南

兄弟差2小時出生「多當8個月兵」　他求安慰被網罵翻：是多玻璃啊

疫情延燒校園「單日+9204」　 累計逾68萬例確診

科磊即起停供晶圓設備給中國！　路透：SK海力士受影響

第一眼看到什麼？秒測出你不說但內心「正在後悔的事情」

許時清震撼加盟中信特攻　劉志威成幕後最大推手

U23／莊陳仲敖旅美多練曲球　被道奇頂級新秀砲轟印象深

B群什麼時候吃？營養師一圖秒解　推「3種人晚上吞」睡超好

《延禧》最美妃子「路邊疑酒醉」被偷拍！　揭真相網讚爆：超溫柔

他託朋友幫買大樂透「中5600萬大獎」！最後撕破臉告上法院

快訊／新北中和驚傳命案！男脖子、胸口多刀傷　血流滿地陳屍家中

影／男開竹筷簡單神招 只靠包裝袋完美分離

快訊／新北五股驚見水流屍！29歲行政院職員「裸身趴岸邊」

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

即／東部海域03：25地震！全台有感

A5和牛調包　KID火鍋店店員「道歉1句話」遭網酸

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

首2例「莫德納次世代」接種後死亡通報！皆6旬長者

女嫁高雄　7年情被越南女大生粉碎

表面有話聊「卻超難交心」星座！網看哭：原來是我難搞

馬尾妹爬象山超壯觀！本尊是最兇女醫

918餘震次數突增4倍！氣象局示警

400年台南「安平古堡」要改名了

好市多洗衣膠囊少一顆！網酸算計掀論戰

更多熱門

相關新聞

台東+228！衛生局提醒成年人施打莫德納疫苗

台東+228！衛生局提醒成年人施打莫德納疫苗

台東縣11日新增255位確診者，223名民眾戶籍或居住地分在台東、32名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案60612人、居隔者406人。截至10/10下午16點為止，住院收治人數為32、加強版集中檢疫所為70人、居家照護現管人數有2394人。即日起18-49歲民眾可接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑。

台東超級鐵人三項賽及活水湖長泳　10/15登場

台東超級鐵人三項賽及活水湖長泳　10/15登場

台灣國際衝浪公開賽11/12登場

台灣國際衝浪公開賽11/12登場

畜牧廢水變肥水　台東環保局歡迎農民加入

畜牧廢水變肥水　台東環保局歡迎農民加入

鹿野靈骨塔災情嚴重！縣府與公所合辦慰靈法會

鹿野靈骨塔災情嚴重！縣府與公所合辦慰靈法會

關鍵字：

三寶違規台東

讀者迴響

熱門新聞

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

26歲男偶像「酒駕毀事業」宣布退團

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

14層都更大樓夾殺5層透天！　建商坦言：不同意戶反悔來不及

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

即／許淑華遭爆論文抄襲案　逢甲大學調查結果出爐

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面