國軍防彈背心採購案混中國原料？　邱國正證實：確有問題會坦然面對

記者蘇晏男／台北報導

國防部軍備局被揭露近來招標的45萬公尺抗彈纖維布，竟遭包商以中國製的不良品搪塞交貨。對此，國防部長邱國正12日證實此事，並表示已依法偵辦，再看結果怎樣，若確有問題，國防部會坦然面對處理。

▲邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



《鏡週刊》報導，軍備局2018年11月起陸續招標抗彈纖維布共45萬公尺，隔年1月由大同與大眾公司以總價2.4億餘元得標，而大同後來委由協力廠商「攻衛公司」生產該批防彈布料；孰料，檯面上全案由大同與大眾出面投標，實由攻衛公司負責承製該批抗彈纖維布，暗中向中國「中益特種纖維公司」下單；軍備局驗收時，質疑攻衛公司從中國進口原料紗線，違反進口貨物原產地不得為中國製的合約規定等為由拒收，雙方纏訟法院。

對此，邱國正12日受訪表示，據他了解，當初發生時要做很多軍品，但物料來源有一定規範，很清楚不能使用陸貨。接到檢舉後，軍備局長做很多查訪，的確發覺有這問題，接著就依法偵辦，目前已走入依法程序，再看結果怎樣。

邱國正強調，軍備局絕對按照規定走，不會逾越任何規範，有問題會坦然面對處理。對於媒體追問有無掌握協力廠商布料來源，邱國正僅說，經過查訪的確屬實，依法處理，目前按程序走。