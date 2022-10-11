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兄弟差2小時出生「多當8個月兵」　他求安慰被網罵翻：是多玻璃啊

國防部長邱國正證實，已規劃將在年底前公布「兵役延長」的消息。（示意圖，翻攝自國防部發言人臉書）

圖文／鏡週刊

隨著俄烏戰爭爆發以及中國強力威脅的趨勢，國內「兵役延長」一直都是許多民眾關注的話題！近日一名網友就發文表示，自己的弟弟剛好在「民國95年1月1日」早上兩點出生，晚了2個小時卻有很大的可能「會多8個月的當兵生活」，直言這是「很不一樣的命運」，文章一出立刻掀起討論。

近日國防部長邱國正證實，已規劃將在年底前公布兵役延長的消息，至於延長多久正在討論當中。不過早在今年8月就有傳聞，國防部初步規劃「民國95年」以後出生的役男，役期從現行的「4個月」延長到1年，若於今年底公告，最快上路時間將在2024年。

消息一出引發網路熱議，一名網友就在Dcard發文，提到自己的弟弟是個元旦寶寶，「聽起來很吉祥，但他出生時間是95年一月一號淩晨兩點，差2個小時就能有很不一樣的命運」，因為很可能他得多當「8個月」的兵，還說弟弟最近心情一直很不好，希望網友能給予一些安慰。

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一名網友在Dcard發文，表示弟弟出生「差了2小時」，很可能多當「8個月」的兵。（圖：翻攝自Dcard）

貼文立刻掀起熱烈回響，網友紛紛出聲表示「別哭82年的幫他拍拍」「命啊！多和同袍相處吧」「92路過，現在還在找辦法逃」「身為82年為他們致敬」「一年很快就過了，越抗拒越難過」。

不過也有人持不同意見，直呼「很好啊，才一年而已是多玻璃啊」「就當個兵而已，也要po這種沒意義的文章」「以後又會出現一堆想要免役瘋狂複檢，逃了好幾年突然用奇怪的病免役，像焦慮症之類的」「坦白講一年真的不夠，希望政府至少延長至三年，不然我們兵力真的太弱，到時候老共打過來完全沒有能力保衛自己國家」。

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