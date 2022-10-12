兵役延長年底前公告　沈富雄「驚心動魄」提戰略三重點

▲國防部正在規劃兵役延長。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

兩岸局勢在中國對台「圍台軍演」後，緊張氛圍驟升，國防部規劃兵役延長。國防部長邱國正11日表示會在年底前公告。民進黨前立委沈富雄表示，這些聽來都很驚心動魄，對此生死大事，他提出戰略三重點，分別為攻擊為手段、防禦為目的、不戰為上策。

沈富雄說，自己過去在立法院四任12年，從來沒有進過國防委員會，但當今對死大事，好像閃避不了，所以他想了一下，台灣應將第一島鏈最危險的引爆點扭轉為美、中都不敢動手的妥協點，而北韓國小民窮，但以核武為護國神器；台灣不容許有核武，但就全球經濟而言，本身就是一座掌握世界命脈的「類核武」，所以我們應要以「攻擊為手段，防禦為目的，不戰為上策」做為國防建軍思想。

至於實作，沈富雄指出，首先，全面廢除徵兵制度，台灣不是以色列，不應存有不分男女，全民皆兵的想法，何況「少子化」無力支撐徵兵制的兵源；第二，建構高成本、高科技、高酬勞的募兵制；第三，產業、國防一條龍，職業軍人退休後順利轉業，人人稱羡，踴躍從軍；第四，國土上不進行地面作戰，田園不毀棄，生靈不塗炭；第五，軍備採購以攻擊性武器為主，但不做第一擊；第六，美國不用擔心台灣會發動攻擊，因為攻擊的結果，就是玉石俱焚自取滅亡的開始；第七，不濫用國防人力資源，民防、防災、救災、海上自衛等另成體系，排除在國防之外，最後就能「倚美以嚇阻，神山若磐石，共舞謀互利，萬世開太平」。

針對兵役延長，邱國正11日到立法院接受立委質詢，接受媒體詢問時時表示，兵役延長會在今年底之前公告，國軍已完成整體規劃，但這是跨部會的事情，有些部會可能還要斟酌，國防部要評估以後再做公告，如果超過今年公告，明年不管幾月公告，就要等到後年元旦上路，延宕太久，恐搞得大家猜測得更紛擾。