兩岸開戰「美擬撤離台積電工程師」？　邱國正：沒有這個劇本

記者蘇晏男／台北報導

兩岸局勢緊張，傳出當中國全面攻入台灣時，華府考慮撤離台灣晶片工程師，讓台積電員工搭上最後幾班飛機轉移美國。對此，國防部長邱國正今（12日）表示，目前沒有任何劇本規劃當有外援的時候，我方要怎麼應對。

▲邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

《彭博社》報導，美國國家安全委員會（National Security Council）估計，如果中國襲擊台灣重創台積電（TSMC），可能會對世界經濟造成超過1兆美元的損失。而有美國匿名官員透露，白宮正在規劃台積電的緊急應變計畫；儘管許多細節仍未確定，但有一項計畫是，若是共軍全面攻入台灣，考慮撤離台灣的晶片工程師，讓台積電員工搭上最後幾班飛機轉移美國。

對此，邱國正12日回應，國家要靠自己防衛，不期望有任何狀況發生，當然國軍要克制，避免戰爭爆發，但一旦有狀況的話，平常包括漢光在內等各種演習，就是已這為背景，不過目前為止沒有任何一個劇本，「就各位所謂的想定」，有外援的話我方要怎麼應對，目前為止沒有這個狀況。

對於英國情報首長說台灣出事會衝擊全球，邱國正說，這牽扯政治議題，但以軍事來講，任何地方發生變亂，例如俄烏戰爭，可以看出來對各國影響，所以不光是台海，任何事件對整個世界都會有一定影響，所以盡量避免戰爭爆發。