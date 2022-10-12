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玄鳳鸚鵡受傷路倒　內埔警+熱心民眾合力救援

▲內埔警方處理受傷玄鳳鸚鵡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警方處理受傷玄鳳鸚鵡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一位愛心人士日前在路上看到一隻受傷的玄鳳鸚鵡，無法飛行，擔心危險，向內埔警方報案，警方獲報處理，替牠找到另一位愛鳥人士收養、照顧，等牠傷癒後再放飛。警民展現愛屋及烏行為，救回一條生命。

屏東內埔警分局日前接獲民眾報案，指有一隻玄鳳鸚鵡受傷在路上徘徊不前，員警到達現場後發現，這隻鸚鵡因為翅膀受傷而無法飛行，由於報案人有要事必須離開，但不放心將鸚鵡放任不管，所以電話通知警方到場協助。

員警查看鸚鵡腳上並無腳環，可能是野生禽鳥或遭人棄養，員警詢問報案人是否有意願安置鸚鵡？報案人表示工作繁忙，無法飼養照顧。

這時員警回想起先前曾受理轄內某位民眾的案件，在他家有看到飼養禽鳥，於是致電給該民眾，詢問他是否有意願照顧這隻受傷的玄鳳鸚鵡? 善心民眾表示願意接手照顧，直到鸚鵡健康復原，能展翅高飛。

隨後警方將鸚鵡載往善心民眾家中，由於玄鳳鸚鵡屬太陽鳥科，生性害羞膽小，與人互動性強，善心民眾承諾將悉心照顧。報案人非常感謝警方的幫忙，愛屋及烏及時救援一條渺小的生命。

內埔警分局長莊順智肯定警民合作員警展現愛心，竪立警民合作典範，也對於同仁不管對任何生命都積極協助表示讚揚，生命誠可貴值得我們珍惜且善待。

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