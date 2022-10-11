社群、IG互嗆...屏東某高中2生福利社格鬥20人觀戰！校方回應了

▲屏東一高中11日發生校園打架事件 。（圖／翻拍社會事新聞影音）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一所高中11日發生校園鬥毆事件，兩名男學生平日常在臉書、IG互嗆結怨，遇見後在校大打出手，由於現場有逾20名學生圍觀叫陣，最後竟殺紅眼，拳拳到肉，直朝頭部猛擊。鬥毆影片沒多久在社群瘋傳。

轄區的警方獲報趕往處理指出，今日上午10時，轄區一所高中3名學生在校園內發生相互鬥毆之情事，經與校方聯繫，原因為雙方於社群網路留言時發生口角衝突而引起，目前雙方暫時未提起傷害告訴，

警方除加強校方聯繫增加校園週邊巡守外，將配合校方通知相關少年及其法定代理人到案說明以釐清案情，並約制少年不得再發生暴力行為，後續由校方輔導矯治少年行為，並將全案報請少年法庭審理。

根據網路影片，互毆的二年級男學生穿短袖上衣，身材比穿夾克的三年級學長約高半個頭，兩人在福利社前碰到，圍觀學生起鬨推擠兩人，三年級學長一開始側身迴避，學弟先出手攻擊，因圍觀學生一再叫陣，兩人最後殺紅眼，學弟摘下眼鏡一甩，開始連續出拳攻擊，學長最後也脫下口罩猛烈還手，過程中還有圍觀學生補踢一腳，教官獲報匆忙趕到拉開打架學生。

校方表示，兩名打架男學生分讀二、三年級，平日就常在網路社群互嗆，但其實雙方並無具體糾紛，中午12點多在福利社碰到，一言不和大打出手，教官獲報第一時間到場處理，已通知家長到校，並加強教育作為，避免類似情事再度發生。