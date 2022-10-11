恆春阿嬤喪偶失神迷路台26線　警緊急救助護送返家

▲恆春警分局警員黃晉芸、賴怡秀護送阿嬤返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

76歲的恆春鎮玉琴阿嬤，因老伴日前往生，相當悲痛，趁家人忙於工作之際走失，出現在枋山鄉楓港路北車上道，非常危險，熱心網友發現po網，恆春警分局勤務指揮中心主任廖舜惠獲悉，趕緊通知枋寮警分局楓港派出所員趕往處理，將她帶回，由查出身分，由恆春警方派員送她安全返家，讓家屬很感激。

玉琴阿嬤於10月8日早上11時，行走於楓港北上車道，適逢國慶連假車流大，走路搖搖晃晃非常危險，並嚷嚷要回恆春，熱心網友看到po網求助。



恆春警分局勤指中心主任廖舜惠看到後，即主動與楓港所及南灣里長詢問身份，連繫到楊姓家屬，他表示，因父親近期往生後，母親悲痛失智病情更加嚴重，上午忙於工作，稍不注意，已不見母親蹤影，家人著急正四處尋找，隨即接獲警方通知，驚喜不已。

分局長林明波感念長者身體狀況不佳勞累奔波，主動指派恆春警分局內勤警員黃晉芸、賴怡秀到楓港將送阿嬤載回南灣家中，阿嬤口中念著「到家了、到家了」，讓家屬感動不已，一再向員警表達感謝。



林分局長呼籲民眾家中若有失智家人，務必多加留意看顧，應有親友在旁照料，切勿使其單獨外出，避免類似情事發生，家中如有無法自理生活或年事已高、記憶力不佳的親友，可至社會局或透過警勤區員警申請「安心手鍊」，以利未來有協尋需求時，能即時身份辨識、尋回返家。