連假開車出遊拋錨　東港3警及時排除…女駕駛揪甘心

▲東港警分局林邊分駐所副所長林文欽、警員陳龍憲、陳永霖協助賴女將自小客移到安全地點 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

賴姓女子駕駛自小客車南下，行經台17線屏東林邊鄉中山路與中林路口發生故障，動彈不得，由於逢國慶連假車流相當大，匆忙趕到東港警分局林邊分駐所求助，警方獲報出動3位員警協排除，賴女及往來用路人對警方及時排除，恢復道路暢通，紛紛按讚。

林邊分駐所副所長林文欽、警員陳龍憲、陳永霖3人，於8日18時許接獲民眾賴姓女子匆忙走進分駐所請求警方協助。

她表示，屏東駕車南下，途經台17線林邊鄉中山路與中林路口，不知原因車輛突然拋錨，停在車道上，無法單獨移動排除，遇到國慶連假，車流很多，擔心影響到交通。



林副所長獲悉，立馬率警員陳龍憲、陳永霖前往協助，由警員陳永霖在後方指揮疏導交通、副所長林文欽協助推車、警員陳龍憲協助控制方向盤，合力將該車先推到分駐所前路旁停放，讓交通很快恢復順暢，現場民眾及賴女對警方合力協助排除道路障礙，皆豎起大拇指按讚。



東港警分局表示，員警適時為民伸出援手，排除困難，讓民眾能感受到警察的敬業與用心，值得讚賞，期許同仁盡其所能給予民眾關懷和協助，除了讓民眾感受到東港是一個「溫馨、安全、友善」的城鎮，也建立警察親民、愛民與便民的良好形象。