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少女被規定一次月經「限用3片衛生棉」！就醫才知私處生病了

▲▼彰化家扶中心發起活動，幫弱勢女性募集衛生棉。（圖／彰化家扶中心）

▲彰化家扶中心發起活動，幫弱勢女性募集衛生棉。（圖／彰化家扶中心）

記者柯振中／綜合報導

彰化一名爸爸獨力撫養4名女兒，因為家中經濟拮据，限定女兒一次生理期只能用3片衛生棉，進而導致女兒下體過敏。對此，彰化家扶中心11日辦理活動，為弱勢女性發聲，第一波預估募集到約2萬8,800片衛生棉，將陸續提供給彰化家扶中心的受助女性。

10月11日是國際女孩日，彰化家扶中心邀請慈善單位，一起為弱勢女性發生，發起募捐衛生棉的活動。彰化家扶中心表示，在服務過程中，看見了專屬女性的「月經貧窮」議題，經過統計，受助家庭當中，共有2,400位11歲至52歲的女性。

▲▼彰化家扶中心發起活動，幫弱勢女性募集衛生棉。（圖／彰化家扶中心）

▲▼彰化家扶中心趁著國際女孩日，發起募集衛生棉的活動，替弱勢家庭女性提供生理用品。（圖／彰化家扶中心）

▲▼彰化家扶中心發起活動，幫弱勢女性募集衛生棉。（圖／彰化家扶中心）

家扶中心提到，衛生棉是女性的必備用品，當家庭的女性人口較多時，每個月的衛生棉用量、開銷十分可觀，對弱勢家庭來說，是一筆龐大的負擔。

衛生棉,月經,生理期,衛生用品,少女,婦科。（圖／記者李佳蓉攝）

▲彰化一名單親爸爸經濟拮据，限定女兒一次生理期只能用3片衛生棉。（示意圖／記者李佳蓉攝）

其中，彰化有一名單親父親獨力撫養4名女兒，平時靠打零工為生，因為經濟狀況不佳，因此限定女兒每次生理期時，只能使用3片衛生棉，迫使女兒只能用衛生紙應急，進而造成婦科疾病，就診才知道私密處過敏。

彰化家扶中心說，11日透過記者會發起募集衛生棉的活動，第一波預估募集到2萬8,800片衛生棉，將陸續發送給彰化家扶的受助女性，讓扶助家庭的女性能夠安心、健康使用衛生棉。

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