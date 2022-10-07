女友電話遙控「8+9買衛生棉」　1句話秒讓她暈船：是暖男！網吵翻

▲台客男幫女友買衛生棉，對話非常逗趣！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「我見證了什麼是鐵漢柔情！」一名女網友逛美妝店時，看到一位男子焦躁通話「XX娘，都擠勒喜涼欸啦（哪一款是涼的啦）？」顯見他正在與女友通電話，而原PO熱心上前比了一款衛生棉，台客反應突然轉變，向原PO致謝後，還反安撫女友「再買紅豆湯給妳，哩乖（妳乖）！」讓原PO驚呼「8+9其實也挺暖的！」

一名女網友在Dcard以「8+9其實也挺暖的」為標題直呼，某天去藥妝店買衛生棉，恰好聽到一位男子在講電話，還操著台語口音「XX娘，都擠勒喜涼欸啦？」當下原PO小劇場大爆發，她笑虧「語速爆氣到...讓我秒回頭看看自己是不是會有生命危險。」

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只見男子拿著手機又問，「跨謀齁（看不懂欸）」「蝦咪不良少女，哩剛五良軌（妳有測量過嗎）？」聽到關鍵字後，原PO雷達秒偵測到電話另一頭女友想要的衛生棉款式，於是她上前比了一下，「乾洗幾咧（是這個嗎）？」

原PO笑虧，暖男好像瞬間找到根浮木一般，頻頻道謝之餘，也表示就是在找這一款衛生棉，接著還對著女友喊話，「垂丟啊啦（找到了啦），回去再買紅豆湯給妳，哩乖！」

看著男子離去的背影，原PO內心也猛烈衝擊一番，「突然有點羨慕電話另一頭的那女生，今日被我見證了什麼是鐵漢柔情！」

文章曝光後，引來近5千名網友熱議，「我雖然討厭8+9，但如果我遇到也會覺得挺暖而且蠻可愛，不是所有8+9都是壞人我相信」、「難怪89永遠不缺妹」、「被『哩剛五良軌』笑死欸」、「好可愛！我覺得很多兄弟都超疼另一伴，之前有個男生來買新生兒的東西，順便要買媽媽奶粉，因為他老婆半夜容易肚子餓，我就問了一下有沒有糖尿病之類的？結果對方回我：謀啦，匹ki咖麥算嗎（脾氣不好的意思），我直接笑出來」、「不要想太多，暖的時候是很暖，讓你單親的時候...也是找不到他的人」。

不過有網友質疑，「鐵漢柔情跟8+9不是同件事吧」、「有的只是氣質很+9，不一定是真的8+9，就有點屁屁的，但其實人很好相處」、「我覺得也不是什麼8+9啦，其實台灣也蠻多田僑仔或是台客的」、「講台語就被說8+9 可憐啊」。

▼網友因為8+9吵翻天！（圖／翻攝Dcard）