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藥妝店遇8+9！站貨架前猛飆髒話　她見「這1幕」被暖爆：鐵漢柔情

女網友遇上8+9在貨架旁飆髒話，結局卻讓她大讚對方超暖。（圖／報系資料照）

▲女網友遇上8+9在貨架旁罵髒話，結局卻讓她大讚對方超暖。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

一名女網友到了藥妝店打算採購一番，結果卻在靠近貨架櫃之後，不斷聽到一名男子罵髒話，一看對方長相與氣質，讓她害怕是否會有生命危險，但仔細聽對方講話她發現對方好像是在幫人買東西，因此她決定上前幫忙，意外發現對方暖男的一面。

原PO將巧遇8+9的際遇分享在「DCARD」中，表示她在衛生棉貨架附近買東西，看到一名男子突然念「xx娘，都擠勒喜涼欸啦（哪一個是會涼的）」，讓她緊張秒回頭看看自己是不是會有生命危險，只聽到對方表示「跨謀齁（看不懂）」，聽到這樣的對話，她也發現好像對方在找什麼東西。

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原來對方正在挑選衛生棉，但不知道哪一種才是涼感衛生棉。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

▲原來對方正在挑選衛生棉，但不知道哪一種才是涼感衛生棉。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

因此她回應對方「乾洗幾咧？（是這個嗎？）」，對方馬上就像找到浮木般，一直對她道謝，然後對方也用電話跟另一頭的人說「垂丟啊啦，回去再買紅豆湯給妳，哩乖」，原來是對方幫女友買涼感衛生棉，也讓女網友頓時有點羨慕電話那頭的女生，「今日被我見證了什麼是鐵漢柔情」。

貼文曝光後，有人表示，自己有許多男生朋友外表看起來很凶悍，手腳上都是刺青，但私底下卻很聽女友的話，其他網友也紛紛留言，「好難想像他拿衛生棉結帳的樣子」、「有些人看似兇惡，其實特別老實，不要用外表定義一個人」、「男生走進藥妝店真的都很容易迷失方向」。

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