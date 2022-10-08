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狂搬12箱！衝好市多搶「1特價神物」塞滿推車　6千人驚：好爸爸

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲豪氣搬12箱塞滿推車。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

好市多（Costco）有許多物美價廉的商品，是不少人補貨日用品好地方，近來有位爸爸推著推車在好市多購物，仔細一看購物車，竟然塞滿12箱衛生棉，沒有其他商品，原來是家中有兩個女兒，用量相當大，媽媽透露現在衛生棉優惠折價60元，沒有限購數量，狂搬一整車回家囤貨，畫面驚呆6千名網友。

媽咪在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，老公推著好市多的推車，仔細一看，車內竟然裝滿12箱衛生棉，原來是該款衛生棉正在特價，優惠只到10月13日，沒有限購數量，售完為止，一得知消息就立馬趕來補貨。

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媽咪也補充，一次採買這麼多的原因，是因為家中有兩個國中生女兒，「用量驚人，國中生很遵循健康教育教的兩小時一片」、「家有兩個女兒淡淡憂傷的老爸」。

貼文曝光，吸引超過6萬名網友按讚討論，「好爸爸，這是囤一年份嗎」、「這篇是我看過好市多社團最好笑的一篇，真的是父愛無限大」、「以為生了10個女兒」、「這裡好爸爸好多啊！我哥不寂寞，他也是幫2個女兒囤」、「女兒觀念正確，這是關於衛生細菌問題，否則感染了得花更多錢看醫生」、「兩小時一片真的需要總比感染好呢」。

不過也有人表示，其實好市多的衛生棉常常會有特價，一次囤貨這麼多，保存不容易，「定期都會特價，台灣氣候潮濕，真的不要囤比較好」、「其實衛生棉不建議放太久，雖然有效期限是很久啦，但台灣很潮濕，放久難免會變質、發霉」。

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