饗賓打造外帶外送「饗帶走EATOGO」平台　廣邀優質餐飲同業加入

▲饗泰多美食。（圖／饗賓餐旅提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情改變了民眾的消費習慣，衝擊餐飲業者的營運方式，免出門，手機滑一滑餐點送上門的外送平台，因此興起！饗賓餐旅總經理陳毅航表示，2021年三級警戒禁止餐廳內用下營業額僅剩5%，但在創立「饗帶走EATOGO」外帶外送平台，全員全力衝刺外帶外送下，同年7月創造了令人振奮的1億元營業額。

陳毅航說，饗賓餐旅基於「提升餐飲人，改變餐飲業，讓台灣因饗賓更美好的」的使命與願景下，為了讓餐飲同業有更好更健康的收益，廣邀優質餐飲同業一起加入，目前已有15家餐飲同好加入。

▲開飯川食堂。（圖／饗賓餐旅提供）

一般外送平台針對餐廳業者每單收取30％～35％服務費，另外再酌收上架費跟使用費，曝光版位的廣告支出也會向上架的餐廳業者索取。為了不讓店家的獲利遭平台高抽成壓垮，「饗帶走EATOGO」5%平台服務費，挑戰市場最低，讓上架店家不僅享有平台曝光福利，同時還能共享饗賓「iEAT饗愛吃」APP 130萬用戶開發更多潛在客戶群。

▲小福利火鍋會所。（圖／饗賓餐旅提供）

「饗帶走EATOGO」並結合機車物流老大哥「全球快遞」提供餐廳方圓五公里內的美食外送，採用合理運費，避免變相將成本轉嫁用戶端。「饗帶走」嚴選15家特色餐廳以及饗賓八大品牌「饗食天堂」、「饗饗」、「旭集」、「果然匯多國蔬食」、「小福利火鍋會所」、「開飯川食堂」、「饗泰多」、「真珠台灣家味」等，提供中西日式甚至連蔬食、火鍋、披薩等，都能輕鬆享用的多樣化精緻料理。「饗帶走EATOGO」不只提供餐廳美食，中壢中原商圈的「金讚魯肉飯」，不用出門動動手指頭，噴香庶民美食速速到府滿足。

▲饗泰多_嚤嚤喳喳。（圖／饗賓餐旅提供）

為歡慶光輝十月，饗賓聯手同業們共襄盛舉，一起推出「饗帶走EATOGO 雙十慶」優惠活動，即日起至10月31日，只要消費滿1010元，即贈送美味私房菜。請速速一指下訂，就能輕鬆在家享用中西日式甚至火鍋、蔬食等各式美食。