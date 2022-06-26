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社會 社會焦點 保障人權

饗食天堂告夫妻吃霸王餐敗訴　關鍵證據曝

消費者鄧姓退警夫妻說委曲。

▲消費者鄧姓退警夫妻說委曲。

圖文／鏡週刊

國內知名企業饗賓餐旅集團，因旗下的吃到飽餐廳饗食天堂大直店，前年9月，控告消費者鄧姓退警吃霸王餐涉刑事詐欺，雙方對薄公堂長達20個月，上月（5月）中，台北地院判饗賓敗訴！本刊獨家取得官方的一份文件，就是當初處理警員的職務報告，詳載饗賓是「作業疏失，吃霸王餐是誤會、鄧沒有詐欺的不法情事」，成關鍵證據，讓鄧最後贏了官司！

消費者鄧姓退警不滿因為到饗食天堂吃一頓飯，竟然就變成一名詐欺犯，為捍衛清白，提告饗賓餐旅集團董事長陳啟昌涉誣告、妨害名譽，這一場消費者保護自我權益的訴訟案件，被質疑是大企業欺壓消費者，想藉司法訴訟逼退消費者，但堅決要討公道，終於獲得勝訴，成為少數保護消費者權益訴訟案中成功案例，備受各界關注！

▼消費者鄧姓退警不滿因為到饗食天堂吃一頓飯，竟然就變成一名詐欺犯。

消費者鄧姓退警不滿因為到饗食天堂吃一頓飯，竟然就變成一名詐欺犯。（本刊資料照）

本刊調查，前年9月4日中午，鄧姓退警夫妻邀請王姓友人一起到中山區饗食天堂大直店用餐，吃了近2個小時後離去，他們用餐券付餐費，返回宜蘭途中，接獲店內人員簡訊告知沒付帳，要他們9月7日晚上10點前要付完帳，否則將提告吃霸王餐。鄧接到通知，打電話給店家說明，但店家表示沒收到餐券，鄧妻要店家立即跟警方報案，沒下文！

9月5日，胡姓女店長獲知前一天有顧客吃霸王餐，立刻到大直派出出所報案，控告鄧吃霸王餐涉嫌詐欺罪，不過，胡女又在9月13日，代表饗賓集團到大直所表示要撤告，洪姓警員問胡女撤告原因，胡女說是她沒搞清楚情況，公司因為作業疏失，已經跟鄧致歉，鄧沒有吃霸王餐，是一場誤會。

9月12日，鄧接到中山分局通知饗食天堂告他刑事詐欺很生氣，但饗賓人員告知已經撤告，10月28日鄧達應到市議員汪志冰服務處談和解，因饗賓人員要鄧簽保密條款與拋棄控告權利，鄧拒絕和解失敗！隨即鄧對饗賓董事長陳啟昌提告誣告及妨害名譽。

▼消費者鄧姓退警不滿因為到饗食天堂吃一頓飯，竟然就變成一名詐欺犯，對饗賓董事長陳啟昌（右）提告誣告及妨害名譽。

消費者鄧姓退警不滿因為到饗食天堂吃一頓飯，竟然就變成一名詐欺犯，對饗賓董事長陳啟昌（右）提告誣告及妨害名譽。（本刊資料照）

檢方偵辦後，因饗賓提供不完整監視畫面，無法證明鄧夫妻沒有用餐券付費，所以罪證不足、將鄧不起訴。而鄧告饗賓集團董事長陳啟昌涉誣告、妨害名譽，也因欠缺直接具體證據，去年8月被檢方不起訴。

原以為至此，雙方會結束這場消費紛爭，不料，饗賓集團又在去年10月到台北地院請求鄧償還餐費2,633元及1元商譽賠償費，再度掀起雙方法庭論戰！

法院開庭，追消失的3張餐券，查出鄧是在前年8月透過網路跟高雄大億旅行社購買，3張票券上都有編號。大億告訴法官，大億是跟台南大金公司購買，大金公司則是跟饗食天堂購買，一次買了2,800張餐券，且有編號，有鄧的3張餐券，也就是說鄧沒有說謊，奇怪的是，該3張餐券至今仍無人使用！

法院傳饗賓天堂胡姓店長及林姓區經理作證，他們否認曾對鄧說「餐券已找到」，及請鄧吃飯致歉的事情，並說雙方已簽和解書，鄧沒遵守保密條款，私下跟媒體爆料傷害饗賓商譽。鄧否認有簽保密條款及拋棄控告權利，指饗賓說謊、造假！

法官認為，饗賓掌控全部用餐的監視器錄影畫面，卻未能完整保存證據，以證明鄧姓夫妻未以餐券支付餐費，或公司人員收入等疑點未能釐清及證明，後以饗賓未善舉證責任，判饗賓敗訴！

▼警方職務報告指出，胡姓店長竟說監視器影像已過保存效期，無法再提供影像於警方，讓警方非常錯愕！

警方職務報告指出，胡姓店長竟說監視器影像已過保存效期，無法再提供影像於警方，讓警方非常錯愕！（讀者提供）

不過，根據本刊獨家取得的關鍵證據，即是處理警員的職務報告詳細記載受理及撤告過程，饗食天堂大直店胡姓女店長前年9月5日到大直所提告鄧吃霸王餐涉詐欺罪，洪員受理並製作提告人筆錄，也依規定將詐欺案件通報165反詐騙專線，報案程序已經完成。

可是，9月13日，胡女又到大直所要撤銷對鄧的詐欺，稱是內部人員作業疏失，鄧吃霸王餐是誤會，洪員追問胡女報案時提供的翻拍監視錄影畫面，可否提供完整監視錄影畫面，胡竟說監視器影像已過保存效期，無法再提供影像於警方，讓警方非常錯愕！



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