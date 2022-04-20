▲母親節必備標配「蛋糕」，饗賓餐旅全素、泰奶等口味蛋糕討好媽媽

▲母親節必備標配「蛋糕」－伯爵葡萄柚全素蛋糕。（圖／饗賓餐旅提供）



記者楊淑媛／桃園報導

母親節和家人一起享用澎湃的美味餐點，是最幸福的事，而蛋糕當然是必備標配！今年，饗賓餐旅旗下蔬食連鎖品牌「果然匯」首度推出母親節全素「伯爵葡萄柚旦糕」，貼心回應素食族的需求。此外，饗泰多人氣泰式奶茶變身的「泰式奶茶生乳捲」，以及開飯川食堂的綿密奶香「熊貓哥黑白配生乳捲」，也是第一次現身母親節套餐。

▲母親節蛋糕_莓好馨意。（圖／饗賓餐旅提供）

而去年受美食家肯定的獲獎蛋糕「莓好馨意」也重磅回歸，酸甜不膩的莓果滋味，再度討好婆婆媽媽的嘴和心，四款蛋糕通通可以單點。慶祝母親節，饗賓餐旅七大品牌聯手推出各式母親節外帶套餐，饗饗和旭集的頂級饗宴、饗食天堂的多國料理、開飯川食堂和真珠台灣家味的中式豐盛、饗泰多的經典泰式風味以及果然匯全素好料，葷素各有特色，滿足大家對盡孝心表愛意的各種需求。

▲泰式奶茶生乳捲。▼旭集_母親節外帶套餐。（圖／饗賓餐旅提供）

饗賓母親節外帶套餐即日起至28日開放預訂，不想讓家人和媽媽們舟車勞頓出門吃大餐，請把握在家享受饗賓七大品牌美味料理的好機會，只要到饗帶走EATOGO平台一指下訂，就能輕鬆把澎湃好料帶回家，外帶安心，自取回家有孝心。