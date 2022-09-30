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百貨美食街竟藏無菜單日料！　包場立吞、外帶都行...10／1買1送1

▲▼「自然法則」日料立吞區，使用和牛、黑鮪魚、牡丹蝦。（圖／記者許宥孺攝）

▲「自然法則」日料立吞區可吃到無菜單料理。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

崇尚健康的民眾別錯過！全台最大健康生活市集「自然法則」將在10月1日於義享時尚廣場B2美食街盛大開幕，以近300坪空間打造養生超市，有營養師駐店提供諮詢，提供顧客食材組合建議和烹飪方法。此外，賣場內還有日料立吞、優格吧、地中海飲食即時區，現場吃或是外帶都方便，開幕慶包括黑鮪魚、鮭魚切片等多項商品買一送一。

▲▼全台最大健康生活市集「自然法則」將在10月1日於義享時尚廣場盛大開幕。（圖／記者許宥孺攝）

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▲全台最大健康生活市集「自然法則」將在10月1日於義享時尚廣場盛大開幕。（圖／記者許宥孺攝）

在北台灣已有7家門市的「自然法則健康三好市集」首度進軍高雄，以300坪超大空間打造全台最大旗艦店，地點就在義享時尚廣場B2美食街。記者詢問，為什麼會選在高雄設點？品牌則指出驚人數據，根據「台灣癌症發生率地圖」統計，高雄市自2015至2019連續五年名列全癌症發生率前三名，2019年更位居全台之冠，由此認為，到高雄推廣健康養生觀念是刻不容緩。

▲生機飲食專家王明勇。（圖／記者許宥孺攝）

▲生機飲食專家王明勇。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼全台最大健康生活市集「自然法則」將在10月1日於義享時尚廣場盛大開幕。（圖／記者許宥孺攝）

▲全台最大健康生活市集「自然法則」販售商品均有生產履歷。（圖／記者許宥孺攝）

10年前創辦「自然法則」的亞洲食療專家王明勇老師表示，疫情關係加速民眾更注重健康觀念，集合均衡、有機、健康、友善的原型食物，每項商品均有生產履歷，還有營養師駐店提供膳食營養及預防保健諮詢，給予顧客食材組合建議與烹飪方法。

▲▼「自然法則」日料立吞區，使用和牛、黑鮪魚、牡丹蝦。（圖／記者許宥孺攝）

▲「自然法則」日料立吞區，使用和牛、黑鮪魚、牡丹蝦等高檔食材。（圖／記者許宥孺攝）

特別的是，義享店還主打即食體驗，三大主題「Ugo蔬果能量飲及鮮果優格吧」、「日料立吞區」、「地中海飲食區」，現場手作分享健康美味的飲食新觀念。在全世界飲食排行裡，日料是相對多數人喜愛、常吃且健康的口味，日料立吞區就使用遠洋黑鮪魚、牡丹蝦、履歷生鮮蔬果，價位分為480、680、880元，吃的不僅是頂級海鮮食材，其實也是感受獨特的飲食風格，現場除了開放包場訂位，也提供外帶服務。

「自然法則義享旗艦店」10月1日正式開幕，開幕期間享有多種優惠，包括黑鮪魚、大西洋鮭魚切片買一送一，10/1至11/6全館優惠常溫商品85折、生鮮冷凍9折。10/1-12/31期間凡持義享天地聯名卡於義享時尚廣場B2自然法則單筆刷卡消費滿888元即贈50元電子商品券。

▲饗食天堂插旗高雄夢時代，占地536坪，分為八大餐區。（圖／饗賓餐旅提供）

▲饗食天堂插旗高雄夢時代，占地536坪，分為八大餐區。（圖／饗賓餐旅提供）

看好高雄人「食」力堅強，全台規模最大「饗食天堂旗艦店」也插旗高雄夢時代，全店共400席座位、占地536坪，共分為八大餐區，包括日式炸烤物、日料海鮮、港點、中式料理、義法料理、西式料理、甜品水果、中島飲料區，還有首度出現在饗食天堂的「機動式港點餐車」，9月25日開幕首日中午就吸引大票饕客搶鮮。

▲饗食天堂首創70公分兒童餐檯，方便小顧客夾取美食。（圖／饗賓餐旅提供）

▲饗食天堂首創70公分兒童餐檯，方便小顧客夾取美食。（圖／饗賓餐旅提供）

值得一提的是，考量到小顧客夾取餐點高度問題，饗食天堂首創70公分兒童餐檯，方便小顧客夾取美食，同時也提供迷你版餐點，還有大小朋友都愛的巧克力DIY噴泉區。饗食天堂夢時代店即日起正式開幕，凡至店內消費滿3000元即贈品牌IP「饗食小夥伴購物袋」乙個，數量有限，送完為止。

▲▼饗食天堂旗艦店插旗高雄夢時代。（圖／記者許宥孺攝）

▲饗食天堂旗艦店插旗高雄夢時代，開幕首日人潮大爆滿。（圖／記者許宥孺攝）

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