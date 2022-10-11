　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

世界華人工商協會拜會市府　黃偉哲熱情接待：樂見國際城市締盟

▲世界華人工商協會亞特蘭大分會邱婷蘭名譽會長，偕同旅美僑胞及在地企業代表一行18人於11日拜會台南市長黃偉哲等人，受到熱情接待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲世界華人工商協會亞特蘭大分會邱婷蘭名譽會長，偕同旅美僑胞及在地企業代表一行18人於11日拜會台南市長黃偉哲等人，受到熱情接待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

世界華人工商協會亞特蘭大分會邱婷蘭名譽會長，偕同旅美僑胞及在地企業代表一行18人於11日拜會台南市政府，黃偉哲市長率副市長戴謙、新聞及國際關係處長蘇恩恩、民政局長姜淋煌及安南區長葉誌明一同與會。

黃偉哲市長說明，此次邱會長專程拜訪台南市，主要是為洽談未來美國喬治亞州多拉維爾市(Doraville City)與安南區締盟事宜。黃偉哲表示，多拉維爾市對於台灣社群相當友好，台南非常樂意與像多拉維爾市這樣支持台灣、支持民主價值的夥伴結盟，期望未來合作能以安南區為起點發散，在文化、觀光、貿易投資等各項領域密切交流。

▲世界華人工商協會亞特蘭大分會邱婷蘭名譽會長，偕同旅美僑胞及在地企業代表一行18人於11日拜會台南市長黃偉哲等人，受到熱情接待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲並感念各位僑胞特地返台參與國慶系列活動，也感謝僑界和企業界對台南市的大力支持。黃偉哲表示，近幾年世界受新冠肺炎疫情衝擊，台灣與各國在醫療物資和疫苗上的國際友好互助，過程中也少不了我國僑胞大力協助，而僑胞在各國當地社群努力為台灣發聲，積極推動台灣參與國際事務，可謂台灣今日豐碩外交成果背後的良善助力。

▲世界華人工商協會亞特蘭大分會邱婷蘭名譽會長，偕同旅美僑胞及在地企業代表一行18人於11日拜會台南市長黃偉哲等人，受到熱情接待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

邱婷蘭會長提到僑胞應有責任為台灣的外交盡一份心力，她也期望未來能夠協助更多國際城市與台南結盟。邱會長也代為致贈多拉維爾市Joseph Geierman市長的親筆信函和多市150週年紀念幣給台南市政府，願兩市未來能有更多互動且友誼長存。

多拉維爾市(Doraville City)位於喬治亞州最大城亞特蘭大市的東北方，該市擁有多元文化，吸引許多相對富裕的移民定居，多市的亞裔人口佔16%，其中台灣社群長期給予該市支持；多市也設每年10月10日為台灣日，以感念台灣社團對該市的支持與友情。

►花蓮福康飯店「雙人1泊1食2599元」！限量30組、小旅行首選

ET快訊
台積電重摔36.5元創紀錄　單日市值蒸發9464億元
房客退租留下「惡臭地獄」！對比照網崩潰
她肚子狂冒呱呱聲！醫照X光...確診大腸癌
快訊／男偶像「酒駕毀事業」宣布退團！
小禎遭Ella媽虧首露面　高EQ回應「重現人妖之夜」
公園直接激情活春宮！　36歲男GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

許淑華暫保逢甲碩士學位　蔡培慧：內容相同20%仍屬標準抄襲

世界華人工商協會拜會市府　黃偉哲熱情接待：樂見國際城市締盟

六都生育率及出生率最高城市　桃園國慶寶寶較去年減少29位

濁水溪南岸河床便道路面沉陷　雲林縣府投入688萬改善

從種子到杯子的咖啡桌遊　｢WHAT'S COFFEE你什麼咖？｣發表

東北季風南下並挾帶空氣污染　屏東環保局籲搭乘大眾交通工具

中市致力輔導未登記工廠合法化　盧市長：成效居全國之冠

專刊回顧保育國土歷程、辦展讓檔案活化　玉管處連獲大獎

謝龍介控市場送消費券涉賄選　黃偉哲陣營：完全合法盼檢方查明

2022台東超級鐵人三項賽及活水湖長泳　10／15登場

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

許淑華暫保逢甲碩士學位　蔡培慧：內容相同20%仍屬標準抄襲

世界華人工商協會拜會市府　黃偉哲熱情接待：樂見國際城市締盟

六都生育率及出生率最高城市　桃園國慶寶寶較去年減少29位

濁水溪南岸河床便道路面沉陷　雲林縣府投入688萬改善

從種子到杯子的咖啡桌遊　｢WHAT'S COFFEE你什麼咖？｣發表

東北季風南下並挾帶空氣污染　屏東環保局籲搭乘大眾交通工具

中市致力輔導未登記工廠合法化　盧市長：成效居全國之冠

專刊回顧保育國土歷程、辦展讓檔案活化　玉管處連獲大獎

謝龍介控市場送消費券涉賄選　黃偉哲陣營：完全合法盼檢方查明

2022台東超級鐵人三項賽及活水湖長泳　10／15登場

台積電單日慘摔36.5元！　謝金河：晶片戰爭台灣會受最大衝擊

今年球季正式結束！吳念庭感性發文　特別感謝辻発彦

台船因彰化艦坐墩失敗事件加大9月虧損　第四季起虧損將可明顯收斂

台積電重摔36.5元創紀錄　單日市值蒸發9464億元

陳時中：有安倍晉三做靠山　日本贈420萬劑疫苗給台灣

70%人睡覺突抖一下！醫揭「3族群常發生」　有這些情況恐是病

大陸CBA防疫防到「不能出賽」　聯盟裁定0:20廣東敗給北控

有策略？藍黨團「觀賽」蔣萬安質詢　他評這點讓蘇貞昌不開火

史書華列10點嗆網軍「雜魚就是雜魚」！林士峰：放大特例詭辯

前議員兒親抓通緝犯！大馬歌手「躲摩鐵吸毒」　嘶吼大叫畫面曝

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

地方熱門新聞

颱風吹落萬面旗　屋主曝他送來3萬面

韓國瑜噴金句「陳其邁連任沒人看」

國旗屋升旗　屋主邀他第一位致詞

男持刀搶超商追路人　警圍捕　

他看韓國瑜還在提「愛情摩天輪」笑了

韓國瑜復出了！高雄同台柯志恩

男持刀闖超商！制伏過程曝光

國旗屋國慶升旗　賴香伶：國家認同文化

韓國瑜今晚高雄回歸！首秀獻戰友女兒

游智彬懸賞10萬　鄭文燦論文槍手

韓國瑜現身力挺許采蓁　部署警力曝光

台南塑膠回收廠大火奇美餐車到場

LIVE／國慶焰火嘉義故宮南院登場！

苗栗通霄白沙屯五雲宮王船醮　今凌晨燒王船圓滿落幕

更多熱門

相關新聞

黃偉哲另類宣傳臺南國際音樂節

黃偉哲另類宣傳臺南國際音樂節

黃偉哲在個人IG分享民眾收到由他親筆的明信片，動態文字寫到：「謝謝市長的代筆信，好喜歡市長的字」。原來該活動是黃偉哲幫「臺南國際音樂節」做宣傳，以顏振發的手繪古蹟明信片，由本人親自為民眾代筆、傳遞情誼，並邀請外縣市親友一同參與府城音樂饗宴。

謝龍介控送消費券違法！黃偉哲陣營回應了

謝龍介控送消費券違法！黃偉哲陣營回應了

台南樂齡文教力六都第一

台南樂齡文教力六都第一

黃偉哲4年推動修繕1200公里

黃偉哲4年推動修繕1200公里

2022年國慶升旗盛大舉行

2022年國慶升旗盛大舉行

關鍵字：

世界華人工商協會市府黃偉哲國際城市締盟

讀者迴響

熱門新聞

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

14層都更大樓夾殺5層透天！　建商坦言：不同意戶反悔來不及

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

即／東部海域03：25地震！全台有感

即／許淑華遭爆論文抄襲案　逢甲大學調查結果出爐

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面