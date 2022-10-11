世界華人工商協會拜會市府　黃偉哲熱情接待：樂見國際城市締盟

▲世界華人工商協會亞特蘭大分會邱婷蘭名譽會長，偕同旅美僑胞及在地企業代表一行18人於11日拜會台南市長黃偉哲等人，受到熱情接待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

世界華人工商協會亞特蘭大分會邱婷蘭名譽會長，偕同旅美僑胞及在地企業代表一行18人於11日拜會台南市政府，黃偉哲市長率副市長戴謙、新聞及國際關係處長蘇恩恩、民政局長姜淋煌及安南區長葉誌明一同與會。

黃偉哲市長說明，此次邱會長專程拜訪台南市，主要是為洽談未來美國喬治亞州多拉維爾市(Doraville City)與安南區締盟事宜。黃偉哲表示，多拉維爾市對於台灣社群相當友好，台南非常樂意與像多拉維爾市這樣支持台灣、支持民主價值的夥伴結盟，期望未來合作能以安南區為起點發散，在文化、觀光、貿易投資等各項領域密切交流。

黃偉哲並感念各位僑胞特地返台參與國慶系列活動，也感謝僑界和企業界對台南市的大力支持。黃偉哲表示，近幾年世界受新冠肺炎疫情衝擊，台灣與各國在醫療物資和疫苗上的國際友好互助，過程中也少不了我國僑胞大力協助，而僑胞在各國當地社群努力為台灣發聲，積極推動台灣參與國際事務，可謂台灣今日豐碩外交成果背後的良善助力。

邱婷蘭會長提到僑胞應有責任為台灣的外交盡一份心力，她也期望未來能夠協助更多國際城市與台南結盟。邱會長也代為致贈多拉維爾市Joseph Geierman市長的親筆信函和多市150週年紀念幣給台南市政府，願兩市未來能有更多互動且友誼長存。

多拉維爾市(Doraville City)位於喬治亞州最大城亞特蘭大市的東北方，該市擁有多元文化，吸引許多相對富裕的移民定居，多市的亞裔人口佔16%，其中台灣社群長期給予該市支持；多市也設每年10月10日為台灣日，以感念台灣社團對該市的支持與友情。