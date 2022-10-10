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台南樂齡文教力六都第一　黃偉哲創新打造高齡友善幸福城

▲「2022幸福城市大調查」，台南市於文教力指標榮獲全國第一肯定，在樂齡教育評比項目，名列六都第一。（圖／記者林悅翻攝）

▲「2022幸福城市大調查」，台南市於文教力指標榮獲全國第一肯定，在樂齡教育評比項目，名列六都第一。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

天下雜誌日前公布「2022幸福城市大調查」，台南市於文教力指標榮獲全國第一肯定，在樂齡教育評比「樂齡學習中心活動參與人次占55歲以上人口比率」項目，亦名列六都第一！台南市長黃偉哲肯定教育局對推動樂齡教育投注心力，台南市樂齡學習中心廣受各方肯定，展現優質創新的辦學成果。

黃偉哲市長表示，台南市65歲以上人口比例(17.39%）一直高於全國平均（16.91%），市府除積極推動跨局處高齡友善城市政策外，也重視樂齡教育。台南是全國第一個區區有樂齡學習中心的直轄市，樂齡人口數大約60萬人。110年樂齡參與人次超過18萬人次，比往年增加近1萬人次，不受疫情影響，主要歸功於教育局與各樂齡學習中心推動「樂齡學習好Play！」數位學習以及「阿公阿媽講予你聽」影片徵選計畫，並入圍衛生福利部「111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎」的創新獎，已完成第三階段實地訪視，預祝獲得評審青睞，再奪佳績。

教育局鄭新輝局長表示，樂齡教育課程主要針對55歲以上樂齡市民設計，除開設教育部訂定的樂齡五大領域「核心課程」外，還有結合在地文化並兼顧民眾需求的「自主規劃課程」，以及培育志工、強調社會參與，實現老人照顧老人的「貢獻服務課程」。不讓學校「停課不停學」專美於前，樂齡學習中心創新經營設計線上影片課程，面對嚴峻疫情，仍能維持每年開設超過七千場次課程，而台南樂齡教育更是連續7年獲得教育部評鑑優等。

教育局表示，樂齡教育是形塑「終身學習型城市」，構築「高齡友善社會」的重要一環，為表揚樂齡人士對社會發展的貢獻，將於2022年10月15日在佳里公園舉辦台南市 111 年活躍樂齡嘉年華活動，現場有38所樂齡學習中心展現成果，歡迎市民加入樂齡學習行列，一起「快樂learning，樂活忘齡」。

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