「最美里長候選人」再＋1　網嗨：撞臉南韓女星

▲新北永福里里長參選人陳紫渝（左）與新竹埔頂里里長參選人何芝寧（右）。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝、埔頂里何芝寧）

記者詹宜庭／台北報導

新北永和區永福里長參選人陳紫渝，因外型亮麗被網友封為「最美里長候選人」，昨日更發出一張照片慶祝雙十國慶，可愛模樣迷暈一票網友。不過，有網友11日在《Dcard》上指出，同樣有著甜美五官與仙女氣質的里長參選人還有新竹埔頂里長參選人何芝寧，照片一出讓網友驚嘆「看過最正的里長候選人」，甚至被外界認為是陳紫渝的勁敵。

現年23歲的陳紫渝8月12日透過粉絲專頁貼出「歡迎鄉親來服務處喝茶聊天」文章，未料引發熱議，短短一個晚上就「爆紅」，還被眾多網友封為「最美里長」，許多民眾紛紛喊要遷戶籍去永福里，網紅「蔡阿嘎」更為此舉家遷戶籍到永福里，跑到陳紫渝的服務處外與競選看板合影。

不過，一名網友11日在《Dcard》以「看過最正的里長候選人」為題發文，文中貼出何芝寧留著一頭氣質長直髮的照片，淡雅妝容襯托出甜美清秀的五官，美照一出讓不少網友瞬間暴動，原PO更狂讚，「在新竹科學園區附近生活真的很讚！不僅工作近、生活機能優，還有正妹可以來為里上服務，竹科人真好。」

▲新竹埔頂里里長參選人何芝寧。（圖／翻攝自Facebook／何芝寧）

貼文一出立刻吸引大批網友點讚留言，除了誇獎何芝寧長相甜美外，也將她與陳紫渝做比較，「也好看欸，跟紫渝不相上下～」、「這個真的正，跟紫渝有得拼」、「這個真的是正妹，紫渝是鄰家美女！」、「這個比紫瑜正欸，有一種比較聰明的感覺」、「真的很好看」，還有網友認為何芝寧撞臉南韓女星，「有點Kep1er睿序的感覺。」

何芝寧曾在臉書粉專上發文表示，埔頂里是她的家鄉，從小就在新竹成長的她，見證了新竹及埔頂里的變化，「埔頂里就像一個城市的縮影，結合了新科技大樓也保留了懷舊村落的樣貌，埔頂一直都在蛻變中，而這次我不想錯過讓我的家鄉變得更好的機會」，拜託鄉親給她一個機會，讓她親手建立更好的埔頂里。

▲新竹埔頂里里長參選人何芝寧。（圖／翻攝自Facebook／何芝寧）