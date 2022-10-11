快訊／逢甲認定「整體論文仍屬原創」　許淑華回應了

▲許淑華針對逢甲大學審定委員會報告做出回應，表示「我的碩士學位依然有效存在」。（圖／ETtoday資料照）



記者高堂堯、許權毅／南投報導

國民黨南投縣長參選人許淑華論文涉抄案，今日逢甲大學審定委員會結果出爐，認定許淑華確實有不當引述，但未達違反學術倫理情節重大之程度。許淑華晚間回應表示，逢甲大學公布「整體論文仍屬於許淑華原創」，簡單說，她的碩士論文沒有重大違反學術倫理，「我的碩士學位依然有效存在。」

許淑華聲明指出：

審查結果一公布，立馬有人恭喜我，歷經波折終於還給清白公道。從被質疑碩士論文涉嫌高比例的抄襲以來，我已公開道歉有部分引述不當，但大部分內容是自己寫的，清白一直都在，不需要刻意捍衛，不需要政黨力挺，謝謝相信我的支持者。

因為有心人，為了縣長選舉，為了轉移焦點，質疑我的碩士論文，才讓論文通過學校的學術倫理審查，給了一個具有「法律效力」的證明，證明我的論文是原創，論文風波結束了，對我的攻擊到此為止，希望不需要採取提告方式，遏止「意圖使人不當選」的誹謗。

根據逢甲大學審定委員會報告指出，經審視許淑華之學位論文(共計227頁)與關係人研究報告(共計32頁)兩者內容、章節之安排，及其論文核心包含研究動機、研究問題、研究目的、研究方法、訪談資料分析及研究發現等，皆有差異。

此外，許淑華之學位論文完成於關係人研究報告公布之先。基於審定委員之共識決，判定該論文之原創應屬於許淑華，惟許淑華之學位論文仍存有引用瑕疵之情事，要求許淑華在本學期內（111 學年度上學期）完成學位論文修正，並送交學校備查。