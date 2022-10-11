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基隆市長選舉民調領先　謝國樑：有信心贏得年底選戰

▲基隆市長最新民調出爐　謝國樑微幅領先蔡適應。（圖／合成照／記者李毓康攝、郭世賢翻攝）

▲基隆市長多份民調趨勢領先，謝國樑有信心贏得年底選戰。（圖／合成照／記者李毓康攝、郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

隨著選戰即將進入最後衝刺階段，基隆市長候選人謝國樑今（11日）於網路直播節目上，除了分享說明競選政見外，也暢談目前的民調及選情，表示近期多家民調的趨勢一致領先，自己非常有信心能贏得年底選戰，謝國樑更呼籲基隆市民朋友「要對自己有信心，未來將與市民朋友一起改變基隆，一起讓基隆變得更好」！

謝國樑表示，這段時間多家民調機構都呈現微幅穩定領先的狀態，從9月初《TVBS》的電話民調就以40%的支持度領先蔡適應的29%；9月中《菱傳媒》的網路民調也以44%領先蔡適應的37.13%；10月初的《年代電視》及「台灣指標」民調，也分別以5.7%及3.4%領先對手蔡適應。

除此之外，在最近10月初《網路溫度計》預測上，目前也是以37.8%的當選率領先蔡適應的34.4%；另外10月份《未來事件交易所》數據，更是以60元的成交價遠遠勝過蔡適應的40元，由於各家媒體民調、網路數據分析的趨勢一致，所以非常有信心能夠贏得年底的基隆市長選舉，謝國樑也呼籲基隆市民朋友要對自己有信心。

謝國樑指出，對手可能因為民調落後，所以用「奧步」接連不斷，試圖用烏賊戰術來混淆視聽，就如同日前蔡適應被時代力量踢爆博士論文涉嫌抄襲當晚，就有一位民進黨人士在臉書造謠謝國樑的論文也抄襲，不過，當被自己接連提出兩份比對數據打臉後，這位民進黨人士就銷聲匿跡了，更不敢去學校檢舉，但是對候選人傷害卻已經造成。

謝國樑也在直播上預告，由於民進黨的作法如出一轍，像是被惡意抹黑造謠將近兩個禮拜的「金星」事件又沒消沒息，因此近期就會召開記者會，把這段期間被民進黨抹黑波髒水的「金星」事件說明清楚，決不會姑息民進黨這種惡質的選舉手段。

謝國樑也強調，改善基隆交通是市民朋友最關切的一件事，還記得2018年林右昌市長競選連任的最大政見，就是蔡英文總統宣布2022南港到基隆輕軌通車，如今早已確定跳票。由於已經被騙了四年，每次都是選前拋政見，選後看不見，因此基隆朋友對於民進黨這種選前開芭樂票的行徑已經有點無感，也見怪不怪。希望民進黨的政治人物，不要把基隆市民朋友當傻子耍，也請民進黨不要小看民眾的智慧。

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