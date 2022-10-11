鄭運鵬四度缺席立院質詢遭點名　張善政：完全沒有為桃園做事

▲公督聯盟統計立委鄭運鵬本期立院委員會議已四度缺席，張善政11日指出，再次凸顯雖有立委名義，可是完全沒替桃園地方做事。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

公督聯盟統計本期立院質詢議程，其中立委鄭運鵬被點名四度缺席所屬委員會質詢；對此，國民黨張善政今天（11）日指出，鄭四度缺席立法院質詢，再次凸顯完全沒有替桃園地方做事；另外，對於韓國瑜在高雄站台仍帶來高人氣，張善政強調，很高興他的人氣不減，會在最適當時間與韓合體。

張善政上午出席楊梅區婦女後援會成立大會，會後受訪時表示，鄭運鵬四度缺席立法院質詢，再次凸顯他雖有立法委員名義，可是完全沒有在替桃園地方做事。

前高雄市長韓國瑜昨天在高雄站台，現場人氣未減，張善政認為，「我覺得他的人氣不減啊，非常高興，至於何時會請韓國站台，會選擇適當時間讓兩人合體。」

蔡英文總統昨天在國慶大會上說，今年是中華民國111年國慶，立足於台灣73年，被批評其中4年去了哪裡？張善政說，台灣回到中華民國懷抱已經77年了，不是73年。「真的！蔡總統請問，妳那4年到哪裡去了？」

此外，桃園市長鄭文燦呼應鄭運鵬說「院長（指張善政）您這八年交白卷」，張善政強調，「我覺得他這八年一直在放煙火，做的公共工程是金玉其外，敗絮其中，這才是他自己要檢討的部分。」

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