鄉民為對手站台掀陳年舊事「圖利」　彰化縣議員參選人爆氣提告

記者唐詠絮／彰化報導

離選舉倒數45天，彰化縣第七選區選情激烈，溪州一名陳姓鄉民，因被綠營脫黨參選的縣議員黃盛祿提告妨害名譽、及違反公職人員選罷法，上午在同黨籍議員參選人江熊一楓及李俊諭陪同到縣警局陳情，希望將案移到其他偵查隊辦理，北斗警分局局長重申，一切按照法定程序辦理，絕對不會有偏袒任何一方之嫌。

▲縣議員參選人江熊一楓與李俊諭陪同溪州陳姓鄉民(中)到縣警局陳情。（圖／記者唐詠絮攝）

據悉，陳姓鄉民日前為對手站台時，提及黃盛祿多年前當溪州鄉長時，曾為辦理活動喊出「溪州尚水」的口號，後來地方就有公司就以此名成立公司，此一說被黃得知後，提告他涉嫌妨害名譽、意圖使人不當選，陳對此也感到莫名委屈，更期盼檢警能為將全案調查水落石出。

由於黃盛祿在未擔任鄉長前，曾擔任北斗警分局偵查隊長，陳姓鄉民擔憂警方偵查佐會偏頗辦案，因此今天在江熊一楓及李俊諭陪同到縣警局陳情，希望將案移到其他偵查隊辦理，但北斗警分局局長強調，偵查佐日前才從宜蘭調派到職，絕對不會有陳民所擔憂事件發生，一切秉公處理。

黃盛祿表示，2011年擔任溪州鄉長時，溪州鄉公所和西螺鎮公所，向「文化部」與「交通部」申請經費舉辦「濁水溪文化節」，其中一項踩街活動中，喊出「溪州尚水」的口號，活動盛大。

2012年護水成功後，隔年2013年一些農民與有志之士成立一間民間公司，名叫「溪州尚水農產股份有限公司」，重點是推廣友善農產。未料10多年後陳民卻為對手站台時，説2011年的踩街口號是「圖利」，有音檔為證。黃認為抹黑太過莫名其妙、太過惡意，於是向北斗分局提告，又誣指施壓北斗分局，請不要為了選舉而污衊警察。