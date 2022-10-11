　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

蘇清泉好奇對手懸掛大型選舉看板經費來源　周春米陣營回應了

▲蘇清泉在屏東市自由路與復興路拜票，爭取支持 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

▲蘇清泉在屏東市自由路與復興路拜票，爭取支持 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉今(11)日早上在屏東市復興路與自由路向選民拜票，爭取支持，他質疑周春米大型選舉看板到處都是，以立委及法官薪資，究竟如何支應如此龐大的競選廣宣開銷，令選民好奇。

針對蘇的質疑，周春米陣營回應，現在市街上不但到處都看得到蘇候選人的看板，更有深入到各村里滿滿的布條、關東旗，周春米到目前為止，在這場大選中沒有懸掛任何布條，關東旗則只是在說明會場少量印製使用，因此，請蘇候選人還是回歸選舉主軸談政見，「而且在刮別人鬍子之前，請記得要先刮自己的鬍子！」。

周春米陣營說，正因為沒有雄厚的財力從台北買廣告，自己每天行程滿檔，一步一腳印到各村里拜訪，或舉辦中小型座談，清楚明白地闡述自己的參選理念及未來縣政願景，「實在沒有閒暇做無聊、見縫插針的口水戰」。

▲蘇清泉在屏東市自由路與復興路拜票，爭取支持 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

▲蘇清泉在屏東市自由路與復興路拜票，爭取支持 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

蘇清泉陣營說，經歷過選舉的每位候選人都知道選舉很燒錢，但他堅信要選贏，但錢也要花在刀口上，他沒有源源不絕的資源跟新台幣可以肆無忌憚的用看板布條掛滿屏東縣33個鄉鎮，可是他自己可以親自跑到每一個地方。「比起看板布條，我相信選民更需要的是對我訴說跟我的傾聽」。

►花蓮福康飯店「雙人1泊1食2599元」！限量30組、小旅行首選

ET快訊
楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍
攀登玉山失手！　資深登山家墜谷身亡
快訊／股匯血流成河！台股午盤跌近600點　新台幣重貶逾2角
一刀刺腦爆頭亡　女兒亂刀砍死99歲老父
ETtoday入圍卓越新聞獎！《我在案發現場》、《以民為先》
寶可夢來了！　「5大區域」亮點先筆記
小甜甜產後生病發胖！　老公看她身材「當眾嘲笑3個字」
KID火鍋店「退回試營運」是什麼意思？　差異曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

婦小鎮迷航呆坐路旁　台東暖警逐戶查訪...協助返家

基隆市長選舉民調領先　謝國樑：有信心贏得年底選戰

山友嘉明湖返程摔倒腳踝扭傷　直升機吊掛救援

蘇清泉好奇對手懸掛大型選舉看板經費來源　周春米陣營回應了

崑大視訊系《照耀你照耀我》　獲韓春川影展「全球電影未來之星」獎

因震災提前啓動！TTGO 國慶日首發　台東往返玉里疏運更便利

雙十國慶連假防處交通安全成效良好　南警有效嚇阻酒駕、改裝車肇事發生

茶博「千人擂茶」歡度國慶　南投縣府：前3天湧16萬人次

連假開車出遊拋錨　東港3警及時排除…女駕駛揪甘心

博士參選屏東市南區市民代表　陳韋逞服務處國慶日正式成立

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

婦小鎮迷航呆坐路旁　台東暖警逐戶查訪...協助返家

基隆市長選舉民調領先　謝國樑：有信心贏得年底選戰

山友嘉明湖返程摔倒腳踝扭傷　直升機吊掛救援

蘇清泉好奇對手懸掛大型選舉看板經費來源　周春米陣營回應了

崑大視訊系《照耀你照耀我》　獲韓春川影展「全球電影未來之星」獎

因震災提前啓動！TTGO 國慶日首發　台東往返玉里疏運更便利

雙十國慶連假防處交通安全成效良好　南警有效嚇阻酒駕、改裝車肇事發生

茶博「千人擂茶」歡度國慶　南投縣府：前3天湧16萬人次

連假開車出遊拋錨　東港3警及時排除…女駕駛揪甘心

博士參選屏東市南區市民代表　陳韋逞服務處國慶日正式成立

接到「走失4年黑狗」電話！家人急領心疼「鬢角都白了」阿公也哭

俄軍飛彈狂襲！烏克蘭巴士「扶手沾鮮血」被轟爛　道路炸出大洞

日本開放自由行掀旅遊潮　居民卻怕爆「遊客太多」重現疫情前噩夢

社運名醫「強吻女粉」判刑定讞　柳林瑋將向宜蘭地檢報到

Crush爆歧視海外歌迷拒擊掌　心累還原真相：我比誰都想見粉絲！

謝國樑棄橘投藍遭宋楚瑜切割　黃希賢批謝：一再投機取巧

快訊／金門嚴重「火燒埔」黑煙竄天！惡火延燒民宅車輛

ETtoday《我在案發現場》入圍卓新獎　用聲音帶你走進法庭參與審判

矢板明夫／蔡英文願與北京談話　尋求台海和平方法

楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍…網酸：當媽要收歛

地方熱門新聞

颱風吹落萬面旗　屋主曝他送來3萬面

韓國瑜噴金句「陳其邁連任沒人看」

國旗屋升旗　屋主邀他第一位致詞

他看韓國瑜還在提「愛情摩天輪」笑了

男持刀搶超商追路人　警圍捕　

韓國瑜復出了！高雄同台柯志恩

男持刀闖超商！制伏過程曝光

國旗屋國慶升旗　賴香伶：國家認同文化

游智彬懸賞10萬　鄭文燦論文槍手

韓國瑜今晚高雄回歸！首秀獻戰友女兒

韓國瑜現身力挺許采蓁　部署警力曝光

LIVE／國慶焰火嘉義故宮南院登場！

25萬人見證南故宮國慶焰火

苗栗通霄白沙屯五雲宮王船醮　今凌晨燒王船圓滿落幕

更多熱門

相關新聞

基隆市長最新民調　蔡適應支持度勝謝國樑6.5％

基隆市長最新民調　蔡適應支持度勝謝國樑6.5％

基隆市選戰藍綠選情緊繃，國民黨謝國樑與民進黨蔡適應呈現拉鋸戰，自宣布參選以來，多份民調都顯示，兩人支持度幾乎都在誤差範圍內比拚，誰也不讓誰，但根據11日公布的最新民調，蔡適應的支持度以33.27%領先謝國樑的26.75%，差距達6.52％；此外，蔡的勝選看好度更是以34.14%贏過謝國樑的25.4%，差距達8.74％。

韓國瑜高雄復出「連噴金句」　陳其邁說話了

韓國瑜高雄復出「連噴金句」　陳其邁說話了

批林佳龍政見「一年多花300億」　侯辦轟：開芭樂票成癮

批林佳龍政見「一年多花300億」　侯辦轟：開芭樂票成癮

張麗善批劉建國立委一做13年

張麗善批劉建國立委一做13年

有警察市長治安卻末段班？　綠轟侯友宜「安居樂業」成諷刺

有警察市長治安卻末段班？　綠轟侯友宜「安居樂業」成諷刺

關鍵字：

2022九合一大選2022屏東縣長候選人周春米蘇清泉廣告看板

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

即／東部海域03：25地震！全台有感

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

前女友鬧場討分手費　新娘霸氣回

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面