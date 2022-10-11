蘇清泉好奇對手懸掛大型選舉看板經費來源　周春米陣營回應了

▲蘇清泉在屏東市自由路與復興路拜票，爭取支持 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉今(11)日早上在屏東市復興路與自由路向選民拜票，爭取支持，他質疑周春米大型選舉看板到處都是，以立委及法官薪資，究竟如何支應如此龐大的競選廣宣開銷，令選民好奇。

針對蘇的質疑，周春米陣營回應，現在市街上不但到處都看得到蘇候選人的看板，更有深入到各村里滿滿的布條、關東旗，周春米到目前為止，在這場大選中沒有懸掛任何布條，關東旗則只是在說明會場少量印製使用，因此，請蘇候選人還是回歸選舉主軸談政見，「而且在刮別人鬍子之前，請記得要先刮自己的鬍子！」。

周春米陣營說，正因為沒有雄厚的財力從台北買廣告，自己每天行程滿檔，一步一腳印到各村里拜訪，或舉辦中小型座談，清楚明白地闡述自己的參選理念及未來縣政願景，「實在沒有閒暇做無聊、見縫插針的口水戰」。

蘇清泉陣營說，經歷過選舉的每位候選人都知道選舉很燒錢，但他堅信要選贏，但錢也要花在刀口上，他沒有源源不絕的資源跟新台幣可以肆無忌憚的用看板布條掛滿屏東縣33個鄉鎮，可是他自己可以親自跑到每一個地方。「比起看板布條，我相信選民更需要的是對我訴說跟我的傾聽」。