陳時中民調仍落後　他分析近期談話：沒有進入到選戰狀態

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長選戰最新民調出爐，民進黨的參選人陳時中仍落後。媒體人康仁俊分析，陳時中近期不論是針對萬華破口說或是特斯拉執行長馬斯克的談話，回答都沒有進入到選戰的狀態，雖然參選的起手式很好，過程也走得很漂亮，但他主打的年輕族群，看起來沒有回應到民調上。



面對選情，陳時中多次前往萬華，期望弭平當初疫情破口說的傷痕，然而環南市場自治會長林勝東日前被問到願不願接受道歉時曾說「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」，陳時中竟回應，「沒有說把誰揍了一頓，但是我覺得有痛的人，要跟我講」再次引發爭議。

對此，林勝東強調，自己的發言背景是在6、7月，當時被問到疫情這樣發展，攤商的傷口好了嗎？他回答，「沒有，生意還是很爛」，比喻「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」並沒有指名道姓講誰，事後多次與陳時中見面，也反映基層攤商心聲，都是希望趕快有生意做，陳也回應說會努力，「這樣就好了」。陳時中則指出，林勝東只是還原真正的情況，「在選舉裡面常常有些候選人或其他的人喜歡把話做時間的錯置，造成大家的誤解，希望大家不要發生這樣的情形」。

康仁俊認為，在這波選戰，陳時中是很在乎萬華的，為什麼他對環南市場自治會長林勝東的說法強調時序，就是想告訴大家萬華人不是像別人所說的還在恨他。

不過，康仁俊表示，陳時中最近的表現很怪，對林勝東的議題第一時間的答案，「老實講沒有進入到選戰的狀態」；另外，針對馬斯克講出「台灣特別行政區」的說法，陳時中竟稱「還需要進一步做討論」，之後才改口，他被問到這種議題，自己給自己的設定是什麼？

康仁俊說，陳時中投入參選後，起手式很好，過程也走得漂亮，有畫面且被討論，但他主打的年輕族群，有沒有回應到民調上？看起來沒有，而民進黨北市這戰，除了議題，甚至連陳時中，都沒有按照設定走。

對於馬斯克談話的爭議，陳時中強調「沒有急轉彎」，馬斯克在世界上是大商人，他本來聽到馬斯克要來台灣投資，覺得應該謹慎了解後再向大家報告，「抗共保台是我一向永遠不變的一個態度，非常的堅定」；後來了解馬斯克談話的內容，是受訪的內容而不是相關投資的內容後，他當然就會覺得這樣的講法，對台灣非常的不禮貌，而且非常的不應該，所以他要表達沈痛抗議。